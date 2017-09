Como leones

"Hace falta valor, ven a la escuela de calor", cantaba Radio Futura. Y, desde luego, a Sky le ha hecho falta valor para entrar en un mercado tan competido como el español, en el que compiten ya agentes como Netflix, HBO, Amazon, y en el que se preparan otros lanzamientos como el del nuevo sistema por streaming de AMC.

Andrew Griffith, responsable de operaciones y finanzas de la compañía, presentará en España su apuesta por un mercado saturado en el que, además, los operadores de telecomunicaciones tienen un papel enorme. Movistar no sólo tiene una ingente cantidad de contenidos, de otros y propios, que ofrece a través de su propia plataforma, sino que incluso tiene series en exclusiva de Netflix como House of Cards u Orange is the new black. Vodafone y Orange, por su parte, compran contenidos a Movistar y, además, se han aliado con HBO (Vodafone) y Netflix (Vodafone y Orange), lo que ha facilitado la implantación de ambas plataformas. Amazon, por su parte, no necesita alianzas porque, básicamente, ofrece su televisión de forma gratuita para los clientes de su servicio de pedidos ilimitados sin coste ninguno. A estos agentes hay que sumar otros, como Rakuten o Filmin, que también luchan por abrirse paso.

Griffith tendrá el difícil reto de ilusionar a un mercado muy complicado y en el que hasta hace muy poco triunfaba la piratería rampante. ¿Lo conseguirá? Por el momento, reconozcamos la valentía de la compañía que preside Rupert Murdoch a la hora, siquiera, de intentarlo.