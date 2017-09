Zity: todo sobre la apuesta de Rafael del Pino para superar a emov y Car2Go

Tras los exitosos lanzamientos de Car2Go y Emov los madrileños tendrán una tercera compañía de carsharing y verán el parque de vehículos dedicados a esta actividad superar los 1.500 coches. Ferrovial va a lanzar con la ayuda de Renault un nuevo servicio bajo la denominación de Zity que pretende hacerse con su propio espacio aprovechándose de coches con más autonomía y otras ventajas. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora del nuevo servicio.

¿De quién es la iniciativa?

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que Ferrovial cuenta con el 80% de las acciones de la compañía resultante a través de Ferrovial Servicios, mientras que Renault cuenta con el 20% restante. Es posible que su participación sea integrada en la sociedad que la española creó el pasado mes de mayo, Ferrovial Servicios Participadas, dedicada a “la realización de proyectos, promoción, constitución y participación en otras sociedades y empresas”.

¿Quién hace qué?

La española se encargará de toda la operativa de la nueva empresa, de la relación con el cliente y de la administración. Renault, por su parte, aportará la flota y el mantenimiento. Según señalaron ellos mismos: “El proyecto combina las capacidades de Ferrovial, en el ámbito de los servicios urbanos y el desarrollo de soluciones respetuosas con el entorno; con la experiencia de Renault, líder de ventas de vehículos eléctricos en Europa y marca referencia en materia de movilidad sostenible”.

Ignacio Gastón, director general de Ferrovial Servicios España (izda) e Iván Segal, director general de Renault Iberia.

¿Bajo qué marca operarán Ferrovial y Renault?

La marca será ‘Zity’, si bien es posible que el dominio de la página web sea otro, teniendo en cuenta que tanto zity.es como zity.com están ocupados y dedicados a otras actividades.

¿Contra quiénes se enfrentan?

emov es una alianza entre la española Eysa, con un 51% y Grupo PSA, con el 49%, y un capital desembolsado de casi 5 millones de euros. Car2Go Iberia tiene como socio único a Car2Go Europe GMBH, una compañía que nació con una participación del 75% de Daimler y de un 25% de Europcar.

¿Qué coches se utilizarán?

Se utilizará el vehículo eléctrico ZOE Z.E 40, con una autonomía homologada de 400 kilómetros, lo que permitirá al usuario ampliar tanto su zona de movimiento como el tiempo de uso del vehículo. Los coches disponen, además, de una capacidad de cinco plazas.

Desde la compañía no aclaran hasta dónde podrán conducirse sus vehículos, pero si siguen el mismo sistema de Car2Go dependerá de la autonomía. Si quedan 200 kilómetros en el “depósito”, será lo que puedas recorrer.

¿Qué ventajas tienen frente a los coches de la competencia?

Los Citroen C-Zero de emov cuentan con cuatro plazas y una autonomía de 150 kilómetros, frente a las dos plazas y 120 km del Smart Fortwo de Car2Go. Orazio Corva, portavoz de Car2Go en España, aseguró ya durante el lanzamiento de su primer rival que no le asustaba la competencia: “Siempre nos ha pasado igual. Siempre hemos llegado los primeros y después han venido rivales. Es bueno porque fomenta el mercado y porque no podemos atender toda la demanda. Llegarán más tensiones competitivas, pero por ahora es muy positivo”.

Asimismo, Car2Go no tiene por qué limitarse a los Fortwo. En Alemania, por ejemplo, han metido en el sistema Mercedes Clase A, Clase B, GLA y CLA. Y en Italia tienen Smart ForFour de cuatro plazas.

¿Cuál será el precio?

Aunque Zity está ultimando su oferta comercial, hay tres opciones básicas. La primera es que salga a los 19 cént/min con los que debutaron tanto Car2Go como emov para conseguir ‘pescar’ clientes en los primeros meses. La segunda es que salgan al precio más bajo de entre los que ofrece su competencia, los 21 cént/min de Car2Go. emov pasó directamente de 19 a 24 cént/min. La tercera, que parece improbable para el lanzamiento, es que vaya directamente al precio mayor, 24 cént/min, apoyándose en las ventajas del número de plazas y la autonomía.

¿Dónde se podrá aparcar?

Los vehículos eléctricos, sean de estas compañías o de los ciudadanos, no pagan por el uso de las zonas azul o verde. Ferrovial tiene una ventaja y es que cuenta con una participación del 50% en el parking SerranoPark, que atiende a una de las zonas más congestionadas de vehículos de la capital. Aunque no hay ninguna información concreta aún al respecto, no parece descabellado pensar que la nueva compañía reserve ahí plazas. Tampoco sería una novedad. Car2Go cuenta con un aparcamiento en la céntrica calle de Farmacia, muy cercana a la Gran Vía.

¿Por qué funcionan tan bien estas empresas en Madrid?

Es cierto, son un éxito. Car2Go ha reconocido en ocasiones que en la capital madrileña ha conseguido captar en pocos meses lo que para otras ciudades europeas han necesitado un par de años. La alta penetración española de teléfonos inteligentes y una tradicional alta adopción de aplicaciones y servicios han sido clave para esta nueva forma de movilidad.

¿Se enfrentarán a los taxistas?

Aunque inicialmente hubo conflicto y vandalismo contra este tipo de vehículos, la situación se ha calmado. En parte, porque el sector del taxi está centrando sus esfuerzos en la guerra contra aplicaciones cuyos servicios son más parecidos a los suyos, como Uber o Cabify.