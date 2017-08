BBVA se prepara para dejar Chile tras estancarse su crecimiento en el mercado

BBVA prepara su salida del mercado chileno después de 19 años en el país suramericano. El banco ha confirmado a la CNMC que The Bank of Nova Scotia, entidad canadiense, que opera en Chile bajo la marca Scotiabank, ha manifestado su interés no vinculante de adquirir hasta el 100% de BBVA Chile.

“Scotiabank ha solicitado revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación, lo que ha sido autorizado por el Directorio de BBVA Chile, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad”, ha dicho el banco a la CNMV.

Cinco entidades interesadas

“En este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de este, si se alcanzara”, concluían. No obstante, según informaba el diario chileno La Tercera “el objetivo es cerrar la operación en los próximos 45 días” para lo que hay al menos “cinco entidades” interesadas en estos activos.

En estos momentos BBVA ocupa el séptimo lugar del mercado local, con un 6,19% de la tarta, tras quedarse fuera del proceso de concentraciones y fusiones que ha vivido la banca chilena en los últimos años. El crecimiento orgánico sostenido no ha sido suficiente para crecer en los niveles esperados, de ubicarse en las primeras posiciones en todos los mercados en los que opera.

El BBVA tiene el 68,1% de la propiedad de BBVA Chile, según sus cuentas de 2016 y el resto está en manos de la familia chilena Said, históricos banqueros del país. BBVA Chile está valorado en la bolsa chilena en poco menos de 1.100 millones de euros, mientras que en el primer semestre ganó 67,1 millones de euros.