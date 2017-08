Las tiendas de videojuegos Game salvan la cara gracias a España y a Nintendo

Game, la cadena líder de venta de videojuegos en España y Reino Unido, no estaba pasando por un buen momento. La filial británica, su principal mercado, estaba de capa caída en el primer semestre de su ejercicio 2016-2017, que se cerró a finales de enero. Esto le supuso al total del grupo una caída de casi el 7% en la facturación y del 29,6% en el beneficio bruto de explotación.

Pero había una luz al final del túnel. Ya en los primeros seis meses del curso, la cadena había visto buen crecimiento en el mercado español, cuya facturación se elevó un 22,1%, hasta 191 millones de libras (207 millones de euros), con un incremento del ebitda del 9,5%, hasta 12,7 millones de libras. Además, aunque en moneda local el crecimiento de los ingresos fue algo menor, del 3,1%, la fortaleza del euro frente a la libra le está resultando favorable.

La división de eventos, eSports y contenidos digitales supuso otra buena noticia, con un incremento de la facturación del 120,5%. Pero los 8,6 millones que generó esta división entre agosto y enero son aún una parte muy pequeña de los ingresos de la empresa. Además, su desarrollo genera nuevos costes, como medio millón de libras por la implantación de los deportes electrónicos en España.

Se confirma la tendencia

Los datos del segundo semestre confirman una tendencia positiva. El lanzamiento de la Nintendo Switch en ambos mercados el pasado marzo supuso fuertes crecimientos en ambos mercados. En moneda local, las ventas crecieron un 15,7% en España, lo que en libras se tradujo en un incremento del 26,4%.

La facturación total de la compañía se elevó un 6,8% hasta entre febrero y julio, hasta 325,4 millones de libras, un 6,8% más. No ha sido bastante para superar evitar las pérdidas operativas en el año, pero desde luego que sí para frenar la caída.

También hay que destacar que el mercado británico genera muchos más ingresos por tienda y cuenta con establecimientos más grandes. En Reino Unido tienen 306 centros, por 270 de España.

Para los próximos meses, tiene bastante esperanzas en que siga la buena racha. “Nos anima el creciente crecimiento tanto en Reino Unido como en España y esperamos que este ritmo siga en los momentos de más ventas gracias a la continuada demanda de clientes de la Nintendo Switch, el lanzamiento de la Xbox One X de Microsoft y una fuerte cartera de nuevos juegos”, afirmó el CEO del grupo, Martyn Gibbs.

El foco en eSports

La compañía, que en 2015 compró Multiplay, ha estado poniendo foco en el desarrollo de los eSports, de los eventos en vivo y en los nuevos centros Belong, en los que la comunidad de la compañía puede jugar además de comprar. Las ventas a través de las propias plataformas digitales de los fabricantes de consolas y los modelos de suscripción que ofrecen Xbox y PlayStation han obligado a aguzar el ingenio.

La compañía ha ofrecido ya algunos datos sobre los resultados de esta marca, que debutó en diciembre. Por ejemplo, que uno de cada cinco clientes de Belong no eran clientes de Game. Además el tiempo medio de juego ha sido bastante elevado, un total de 1,25 horas. La compañía ha empezado a añadir fuentes de ingresos adicionales, como comida y bebida, o el pago por el uso de gafas de realidad virtual. La compañía ya ha abierto 18 centros Belong, y pretende llegar a la treintena a lo largo del año.

En todo caso, ésta es sólo una pata de las nuevas propuestas de la compañía relacionadas con los eSports, como la producción de grandes eventos como Insomnia, la puesta en marcha de torneos nacionales, la producción de contenidos, la consultoría en eSports, o la puesta en marcha de su plataforma online, cuya primera fase se puso en marcha en marzo de 2017.

Los juegos de más éxito

Un dato curioso que ofreció la compañía en sus últimos resultados completos tiene que ver con cuáles son los juegos que más se venden.

La compañía separa los juegos entre ‘Triple A perennes’, los juegos que se venden siempre en sus constantes iteraciones, y los top ventas Triple A “no perennes”. En el argot del videojuego se llama ‘Triple A’ a las grandes superproducciones del sector.

Entre los clásicos que no dejan de vender, el grupo destacó el Fifa, de EA Sports, Football Manager, Call of Duty, Disney Infinity, Just Dance, Assasin´s Creed, Lego, Nba2K, Forza Motorsports, Pro Evolucion Soccer, WWE2K y Skylanders.

Entre los más vendidos del primer semestre fiscal de este año, que se cerró a finales de enero, estuvieron Battlefield, Skyrim, Overwatch, Watchdogs 2, Titanfall 2, Pokemon Sol y Luna, Titanfall 2, Mafia 3, Uncharted 4, Dishonored 2, Final Fantasy XV, Grand Theft Auto V y Gears of War 4.