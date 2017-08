El Ganso ficha a la ex CEO de Cortefiel como nueva consejera delegada

El Ganso ha fichado a la ex CEO del Grupo Cortefiel, Berta Escudero, como nueva consejera delegada de la compañía de cara a reforzar la alta dirección de la firma de moda, según ha informado la empresa.

Escudero cuenta con 20 años de experiencia en el sector retail y consumo tras haber desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Grupo Cortefiel, donde ejerció de consejera delegada durante un año aunque anteriormente fue responsable de la gestión integral de la cadena de suministro de las cinco marcas del grupo.

Fichajes en todas las áreas

Además de su experiencia en Cortefiel, ha ocupado puestos de responsabilidad en otras grandes empresas de consumo, como Antonio Puig, Chupa Chups y Procter and Gamble.

La llegada de Escudero a El Ganso refuerza la alta dirección de la compañía y se une a los recientes fichajes de Alejandro Muñoz, ex Inditex y Apple, como director de retail; a Ricardo de las Heras, ex Cortefiel, como diseñador; a Frank Mountazer, ex Bimba y Lola, como responsable de expansión, y a Juan José Pérez, ex Douglas, como director financiero.

Aumentan las venta digital

El Ganso elevó sus ventas un 17% en 2016, hasta los 82 millones de euros, frente a los 70 millones de euros registrados en el ejercicio precedente.

En concreto, la enseña apostó en 2016 por reforzar su estrategia digital con una inversión superior a los 360.000 euros en proyectos digitales destinados a impulsar sus ventas a través de Internet.

La firma textil explicó que esta apuesta se ha reflejado en los resultados del canal online, que facturó un 87% más en el segundo semestre del año 2016 respecto al mismo periodo de 2015