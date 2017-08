Gigas a porrillo: las operadoras se preparan para asaltar la barrera de los 30GB

La propuesta más habitual en el mercado español de las tarifas con muchos gigas en el móvil son ya los 10GB, al menos en franquicias de contrato no relacionadas con servicios fijos. Se trata ya del producto más frecuente en la franja más alta, la de aquellos usuarios dispuestos a pagar más para no quedarse sin internet en ningún momento.

El análisis de las ofertas del mercado elaborado por EL ESPAÑOL demuestra un incremento notable de las tarifas de muchos gigas. En absolutamente todos los operadores, o suben los gigas ofrecidos o bajan los precios. En algunos de ellos, suceden ambas cosas.

Muchos Datos

Movistar, Orange y Vodafone ya ofrecen las tres tarifas nutridas de datos, con ofertas de 10 y 20GB en sus modalidades de sólo móvil. Meses atrás, no atendían este segmento y centraban sus apuestas con muchos gigas en los productos convergentes Fusión, Love y One, respectivamente.

En enero de este mismo año sólo tres compañías ofrecían tarifas de 10GB, con Yoigo como el líder absoluto de la manada con un producto de 25. Mientras tanto, casi todos los demás se quedaban en productos de 8GB (MásMóvil, Ocean´s, República Móvil, Lowi) y otros se quedaban mucho más abajo, con ofertas con sólo 5 o 6GB.

Más competencia en 25 GB

Las cosas han cambiado bastante desde entonces y se esperan más cambios. Amena, por ejemplo, ha aprovechado el fin de una oferta veraniega para lanzar una propuesta que iguala en número de GB a la Sin Fin de Yoigo y que sale siete euros más económica: 25GB por 25 euros.

Simyo no sólo ofrece más de 10GB, es que ofrece modalidades de 10, 20 y 25GB. Con la ventaja de que los usuarios pueden configurar al máximo la tabla de tarifas y escoger, por ejemplo, pocos minutos si así lo desean o sólo pago por uso.

Aunque es una oferta comercial, Tuenti ha empezado a triplicar las velocidades de sus clientes. ¿Existe la posibilidad de que los cambios sean definitivos? Sería aconsejable, viendo cómo está la competencia. Por aproximadamente el mismo dinero, Simyo ofrece 25GB con llamadas ilimitadas y ellos, sólo 7.

Telecable, por su parte, lanzó una oferta muy seria justo antes de la compra por Euskaltel, tras firmar un acuerdo mayorista con Movistar muy ventajoso, y ahora mismo está en una situación en la que sus ofertas son muy superiores a las de sus dueños.

Entre los pocos pequeños operadores virtuales que siguen en el mercado, República Móvil se ha mantenido a la altura con una propuesta de 10GB, aunque Suop y DIGI no han llevado su guerra a este segmento.

Todo el mundo coincide en que, a pesar del crecimiento del uso en datos móviles, la mayor parte de los usuarios no se va a ofertas de tope de gama y está mucho más abajo en la escalera. Sin embargo, cuando Pepephone subió su oferta hasta los 19GB consiguió mejorar drásticamente sus captaciones, según reconoció a EL ESPAÑOL su director general, Javier Cantó. Asimismo, los datos de portabilidades no revelan que el operador de lunares robase tantos clientes a la Sin Fin de Yoigo. Capturó muchos clientes en general, lo que implica que no es un nicho que se reparte sino que se trata de uno que va creciendo.

A por la barrera de los 30GB

Sin embargo, nadie ha roto aún la barrera de los 30GB y no se prevén productos ilimitados como los que sí se disfrutan en otros mercados como Reino Unido.

¿Apuestas para lo que queda de año? Tras los esfuerzos de los últimos meses, es posible que haya algún ataque a la cota de los 15GB y sería raro que algún operador no quisiera presumir de haber llegado a los 30GB.

Para Yoigo, por ejemplo, sería una buena forma de mantenerse como líder sin tener que bajar de los 32€ y le daría una mayor ventaja competitiva frente a Pepephone, que en su tarifa de 19,9€ presenta demasiadas similitudes.

Por último, subrayar que el mercado ya tiene todos sus clientes en 4G. En enero, Telecable seguía sólo prestando servicio de la generación anterior.