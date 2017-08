Mediaset mantiene en el limbo contable más de veinte millones de euros

El grupo Mediaset -editor de Telecinco y Cuatro- ha decidido no provisionar contablemente tres multas por valor de 20,2 millones de euros, según se refleja en las cuentas semestrales remitidas a la CNMV hace unas semanas. Estas sentencias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) se encuentran recurridas y a la espera de resolución final por parte de las autoridades judiciales.

Mediaset confía en que ganará estos recursos, por lo que han decidido no incluir este montante en su pasivo. Hasta el momento, el proceder del grupo audiovisual en relación a estas multas ha sido recurrir hasta las últimas instancias ya que consideran que no incumplen ninguna normativa. Las tres multas recurridas se refieren al no cumplimento de los compromisos adquiridos tras la compra de Cuatro a Prisa.

De esta manera, han recurrido incluso en procedimientos judiciales en que se les ha rebajado a la mitad la multa inicial. En estos momentos, estas sentencias se mantienen paralizadas y a la espera de fallo, manteniendo la lógica incertidumbre de cualquier procedimiento judicial y sin dar ninguna pista de que Mediaset ganará (o perderá) finalmente los recursos.

Al no estar provisionadas estas multas, si Mediaset pierde los litigios durante este año deberá recurrir a su tesorería para pagar estos montantes, dejando en el limbo contable más de veinte millones de euros. Por el contrario, si provisionase estas multas, debería haberlas computado como gasto en el ejercicio y, por tanto, probablemente habría reducido sus beneficios.

La multa de 15,6 millones se encuentra paralizada

No obstante, en sus cuentas Mediaset refleja su confianza absoluta en que estas multas finalmente no se ejecuten, y por eso ni siquiera las ha provisionado en sus estados financieros. La sociedad declara en sus cuentas que “no incluye provisión alguna en relación a estas contingencias, al estimar los administradores y sus asesores que no es probable el riesgo de que se materialice finalmente este pasivo".

La principal sentencia recurrida por Mediaset es la multa de 15,6 millones de euros notificada en febrero de 2013. Según la CNMC, Mediaset incumplió cuatro de los doce compromisos establecidos referidos a la comercialización publicitaria y a la adquisición de contenidos. Mediaset insiste en que no incumplió “ningún compromiso” y que incluso la CNMC ha realizado una “interpretación exorbitante hasta el punto de modificar sustancialmente su contenido (de los compromisos)”.

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional que acordó la suspensión del pago de la sanción, al mismo tiempo que en diciembre de 2015 el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso contra el plan de actuación elaborado por el regulador en relación a la fusión de Telecinco y Cuatro. Para Mediaset “ con independencia de cuál sea el resultado del recurso interpuesto contra la sanción, este fallo ya tiene un efecto anulatorio, que debería en todo caso ser recalculada”.

Mediaset recurre una multa recalculada

El 17 de septiembre de 2015, la CNMC multó nuevamente a Mediaset con tres millones de euros por incumplir los compromisos derivados de la fusión y, en este caso, por haber vinculado formalmente la venta de espacios publicitarios de Telecinco y Cuatro. Mediaset insiste en la actuación de Publiespaña “no supuso incumplimiento alguno de los compromisos ni la normativa de competencia”. Mediaset recurrió la sentencia ante la Audiencia Nacional, que mantiene paralizado el pago de la sanción.

La tercera multa se refiere a la presentación tardía del plan de actuación de Mediaset tras la compra de Cuatro. En agosto de 2011 la CNMC multó al grupo con 3,6 millones de euros. Mediaset recurrió a la Audiencia Nacional y tras ser desestimado este recurso acudió al Tribunal Supremo, que en septiembre de 2015 anuló la sentencia.

La CNMC reformuló su fallo y en mayo de 2016 dictó una nueva resolución reduciendo la sanción hasta los 1,6 millones de euros. Mediaset ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Nacional, que ya ha admitido a trámite la apelación. El grupo audiovisual considera que la sanción “sigue siendo desproporcionada a la infracción cometida”.

Sentencia por el uso del formato de 'Pasapalabra'

Pero estas tres multas por valor de 20,2 millones no son los únicos litigios que Mediaset mantiene pendientes. El grupo también tiene recurrida ante el Tribunal Supremo la sentencia de marzo de 2016 por la liquidación de la tasa de juegos de suerte de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, por valor de nueve millones de euros.

El grupo sostiene que estos programas denominados Call TV no se encuadran dentro de lo que se considera “rifa” y que por tanto, no están sujetos al pago de esta tasa. Se está a la espera de la resolución del máximo tribunal. En cualquier caso, el grupo ha considerado que no es necesario incluir esta provisión bajo el apartado de contingencias fiscales.

En sus cuentas semestrales también refleja el pleito que mantiene con la empresa ITV por el uso del formato Pasapalabra, uno de los programas más emblemáticos de la cadena. En septiembre del año pasado, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo la parte esencial de la demanda de ITV, aunque redujo parte de la indemnización original.

Dependiendo de las fuentes, Mediaset debería pagar entre 15 y 20 millones de euros (5,4 millones más los beneficios del programa desde 2012). Queda pendiente determinar la compensación para continuar con la utilización post contractual del formato, aunque esta sentencia también ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, donde Mediaset “espera fundadamentalmente un pronunciamiento totalmente exculpatorio”.

Mediaset regulariza sus pagos con Hacienda

En sus cuentas del primer semestre de 2017 Mediaset también refleja que se ha puesto al día de sus obligaciones con Hacienda tras las inspecciones fiscales que abarcó el Impuesto de Sociedad y el IVA comprendido entre los años 2011 y 2014.

El 13 de enero de 2016 el grupo recibió notificación de la apertura del expediente y en septiembre y octubre se firmaron las actas de conformidad por importe de 1,1 millones de euros “quedando totalmente cerradas las actuaciones anteriormente mencionadas”.

Una vez concluidas estas actuaciones de comprobación e investigación Mediaset tiene abiertos a inspección los periodos que abarca los cursos 2015 a 2017 en Impuesto sobre Sociedades, IVA, retenciones, impuesto a las actividades del juego, declaración anual de operaciones y la cuenta de rendimientos del trabajo.

Beneficios a pesar de la caída de ingresos

Las cuentas semestrales presentadas por Mediaset reflejan que la sociedad volvió a aumentar sus beneficios en el primer semestre hasta los 125,7 millones de euros, un crecimiento del 6,8%, a pesar de perder ingresos publicitarios en un mercado plano de la publicidad. Gracias al ahorro de costes, la compañía pudo equilibrar sus números y seguir con su tendencia ascendente.

El editor de Cuatro y Telecinco ingresó 508,5 millones de euros, un 2,5% menos que lo registrado entre enero y junio del año pasado. Los costes operativos totales del primer semestre fueron de 345,29 millones, una caída del 22,16 millones y un 6% menos en comparación con 2016.