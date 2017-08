Garnier, Nivea o Avène: las mejores cremas de sol y dónde comprarlas

La crema solar es indispensable en estos meses. Las altas temperaturas y la exposición al sol durante horas hace que la compra de estos artículos no pueda ser prescindible. Cremas las hay de todos los tipos: de mayor o menor protección, en bote o spray, blancas o transparentes, de esta o de otra marca... No obstante, no todas son igual de adecuadas. Además, la calidad y el precio se convierten en dos factores más determinantes a la hora de decantarse por una crema concreta. Pero, ¿es mejor una marca que otra? ¿Será más barata en otro supermercado?

El precio medio de las cremas que se venden en supermercados, hipermercados y droguerías es de 4,90 euros/100 ml, muy lejos de los 12,45 euros/100 ml de las cremas vendidas en farmacias y parafarmacias.

La diferencia de precio no significa, no obstante, que una sea mejor que otra. De hecho, entre las 15 cremas analizadas por la OCU, existen dos que están entre las mejores por su buena calidad y sus precios son muy diferentes: mientras la crema Nivea Sun Protege & Hidrata tiene un precio de 3,79 euros/100 ml, la Roche Posay cuesta 10,14 euros/100 ml.

Además, el mismo envase puede ser vendido a un precio diferente según el supermercado donde se adquiera. EL ESPAÑOL analiza estos 15 protectores solares para ver dónde se venden y si hay opción de comprarlos a mejor precio.

Las mejores: La Roche Posay, Delial, Nivea

¿Qué protector solar es el mejor? En el análisis de la OCU hay cuatro cremas que ocupan los primeros puestos. La número uno es La Roche Posay Antihelios, que no puede encontrarse en todos los supermercados, pero sí que se puede ahorrar a la hora de adquirirla. Mientras en Eroski se vende el bote de 250 ml por 23,50 euros, en farmacias y parafarmacias tiene un precio de 25,35 euros. En Hipercor, por su parte, se comercializa el envase de 100 ml a 17,20 euros.

Gráfico con el precio y la calidad de las distintas cremas del mercado. Marina López

Cabe señalar que las cremas analizadas en este reportaje cuentan con un factor de protección solar SPF 30, por lo que su precio variaría si fuera inferior o superior.

La que también sale bien parada en el estudio es la Garnier Delial Leche Protectora Hidratante 24H. De los principales supermercados, la de factor 30 solo la comercializa Dia, con un precio de 11,40 euros. En Carrefour y Eroski se comercializa el modelo, pero con otro factor de protección.

El tercer lugar del podio lo ocupa la Apivita Suncare, que solo se vende en farmacias y parafarmacias a un precio de 21,95 euros, por un bote de 150 ml. Sin embargo, es la número cuatro la que la OCU denomina "compra maestra", por su buena relación calidad-precio. Se trata de la Nivea Sun Protege & Hidrata, que también tiene un precio diferente según en el supermercado en que se adquiera. Mientras un bote de 400 ml de esta crema cuesta en Carrefour 13,49 euros, en Eroski desciende hasta los 12,99 euros. Por su parte, Hipercor vende el envase de 200 ml a 12,95 euros.

Adecuadas: Eucerin, Avène o Vichy

Entre las seleccionadas por la OCU por su buena calidad, aunque no ocupan los primeros puestos, existen muchas marcas que solo se encuentran en farmacias y parafarmacias. Es el caso de la Biotherm Lait Solaire Hydratant, que en bote de 200 ml se vende por un precio aproximado de 30,50 euros. Por su parte, la Vichy Ideal Soleil se puede adquirir en estos establecimientos por 23,15 euros, aunque el mismo envase también se comercializa en Alcampo por 22,80 euros.

En esta categoría también está la Nivea Sun Protege & Broncea, que tiene precios bastante diferentes según el supermercado. El bote de 200 ml cuesta en Carrefour 12,40, mientas que en Eroski se vende por 11,95 euros. Hipercor, por su parte, la comercializa a 13,50 euros.

Las mejores cremas de sol, según la OCU.

De calidad media es la crema solar Cien de Lidl, que se vende en estos supermercados a 4,98 euros; y la Babaria Sun Milk Aloe vera, comercializada en Carrefour a 9,90 euros, en Dia a 9,50 y en Eroski a 9,49 euros. Cierra esta categoría la Ecran Sun Lemonoil, que solo se encuentra en Carrefour e Hipercor a 14 y 13 euros, respectivamente.

De "mala calidad": Biosolis, Piz Buin y Hawaiian

La OCU señala tres cremas como mala calidad, por tener un factor de protección real inferior al anunciado en el etiquetado. Es el caso de la Piz Buin Mosturising y la Hawaiian Tropic. La primera se vende en Carrefour a 16,85 euros y en Alcampo a 16,65; la segunda, en la cadena francesa se comercializa con un precio de 11,65 euros y en Eroski asciende a 11,99.

La tercera es la Biosolis Lait Solaire, que no cumple el requisito de tener una protección UVA de al menos 10, siendo una crema con SPF 30. Esta solo se puede adquirir en farmacias y parafarmacias con un precio de 16,77 euros por un bote de 100 ml.