EEUU importa la "fórmula española" de la Coca-Cola Zero

Coca-Cola sustituirá en Estados Unidos el refresco Coca-Cola Zero por la Coca-Cola Zero Sugar, que lleva meses funcionando en España bajo la denominación de Coca-Cola Zero Azúcar (aunque el consumidor la sigue conociendo como Zero). De hecho, el éxito de la nueva fórmula en países como España es una de las razones clave para hacer el cambio en EEUU.

Mercados como el español, el británico o el mexicano han sido fuente de inspiración para EEUU antes de dar el paso y anunciar la nueva receta, que llegará al país norteamericano en agosto. Entre otras cosas, la compañía ha esperado para estar seguros del éxito y evitar que se convierta en un nuevo fracaso como ocurrió en los 80 con la New Coke, que trataba de reemplazar a la Coca-Cola original.

La nueva fórmula es una "versión mejorada", dicen desde la compañía a este periódico. "Queda más claro que antes que no tiene azúcar y el sabor es mejor", aseguran. De este modo, apuntan que la composición nutricional es exactamente la misma. Después de que Coca-Cola Zero Sugar llegue a Estados Unidos, Coca-Cola Zero será eliminada de los lineales.

La compañía sigue tratando de acercarse así al público que quiere huir del exceso de azúcar y de mostrar clara su apuesta por las bebidas sin calorías. Solo en España, las ventas de Coca-Cola Zero Azúcar, Zero Cafeína y Light suponen ya un 40% de las ventas totales.

"Que quede claro que es sin azúcar"

Coca-Cola Zero Sugar también tendrá otro aspecto. "Se trata también del rediseño de los envases. Una de las cosas que se está intentando es dejar claro que no hay azúcar en absoluto en el producto y que no tiene calorías", ha explicado esta mañana uno de los expertos de la compañía, según declaraciones recogidas por USA Today. Como en otros países, tendrá más del color rojo de la Coca-Cola clásica, pero también conservará el negro de Zero.

"La estrategia de Coca-Cola es ir a donde van los consumidores, y eso significa ofrecer más productos que permitan a las personas controlar su consumo de azúcar y calorías", ha dicho el experto.