Como leones

MásMóvil es una compañía casi milagrosa y a sus principales responsables no les duelen prendas a la hora de admitirlo. En la salida a mercado continuo del grupo, muchos de ellos reconocían que durante mucho tiempo no creyeron posible lo que ahora les ha sucedido. Meinrad Spenger, su consejero delegado, ha pasado por verdaderas penalidades para llegar donde está ahora, y ha conseguido que la empresa que ideó con un amigo en una playa portuguesa se convierta en el cuarto operador por número de clientes, valorado en unos 1.200 millones de euros.

Bien es cierto que, a diferencia de otros fundadores, Spenger ha llegado a la línea de meta con un porcentaje pequeño de la compañía, apenas algo más del 1%, y con un sueldo que hasta 2017, en el que se le subió a medio millón de euros anuales, había sido muy reducido si tenemos en cuenta la capitalización actual del grupo. Han sido siete años de penalidades que el pasado viernes se coronaron con una ceremonia plagada de corbatas amarillas y confetti del mismo color.

¿Lo mejor? La compañía empieza a dar señales de que no es sólo una operación financiera y que quiere tomarse el negocio de las telecomunicaciones en serio. No sólo se ha llevado a Jacobo Gálvez, exdirector de marketing de Vodafone, que se incorpora esta misma semana, sino que éste le ha arrancado a los británicos otro fichaje importante, el de Alberto Galaso, director de Lowi y máximo responsable de la marca low cost de los rojos. Aún no está claro cuáles serán sus responsabilidades, pero nadie duda de su capacidad comercial. Justo lo que necesita una empresa con una marca poco conocida (MásMóvil), otra que ha perdido el norte (Yoigo) y una tercera desesperada por no perder su marcada identidad (Pepephone).