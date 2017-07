Bestinver augura que Unicaja no seguirá independiente en dos años

“Nos cuesta ver que Unicaja sea independiente en dos o tres años”. Así, sin rodeo alguno, se ha expresado Beltrán de la Lastra, el presidente de Bestinver, la gestora financiera del grupo Acciona, en un encuentro con los medios para hacer un balance de actividad al cierre del primer semestre de 2017.

Lanzaba De la Lastra este vaticinio días después de haber entrado como accionista de referencia en la entidad financiera, al haber hecho con el 4,8% de su capital en la reciente salida a bolsa.

Confianza en que Unicaja doble su rentabilidad

“Era la primera entrada en una salida a bolsa después de mucho tiempo porque el precio era bueno”, aprecia el presidente de Bestinver, quien confía en que Unicaja por ser una entidad bien capitalizada y provisionada, y con un potencial para casi doblar, en el largo plazo, su actual rentabilidad del 5%.

Preguntado De la Lastra por esta apuesta en el sector financiero español en un momento de de cierta tensión generada por la crisis del Banco Popular, el presidente de Bestinver aclara que “hay que evitar extrapolar esta crisis a todos porque no se puede generalizar”.

"Bankia convirtió el ruido del Popular en una ventaja"

En ese sentido, tras apuntar que “nosotros hemos visto lo del Popular como meros espectadores”, se deshacía en elogios hacia el presidente de Bankia, José Ignacio Goirilgozarri, por “cómo ha manejado la situación para convertir el ruido en una ventaja”.

La apreciación de De la Lastra sobre esta apreciación del presidente de Bankia durante la crisis del Popular no es algo aislado. Tras Unicaja, Bankia es la segunda preferencia bancaria de Bestinver en la cartera ibérica, con un 3,8% del capital. Y hace extensible el hacer de Goirigolzarri a todo el equipo que, como consejero delegado, dirige José Sevilla. “Es el mejor equipo gestor tanto por sus capacidades técnicas como por su alienación de intereses con los inversores”, comentaba el presidente de Bestinver.

La apreciación sobre Unicaja y Bankia no la hace extensible De la Lastra al resto del sistema financiero. “Los bancos, en su conjunto, no están tan baratos como hace un año, y algunos han hecho muy bien sus deberes, y otros no tanto”, apuntaba .

Desinversiones en Lar, Telefónica, Pescanova y Vocento

Al margen del sector financiero, Bestinver ha decidido reducir posiciones en la socimi Lar, al entender que, si bien cuenta con un buen equipo gestor, “la alineación de intereses no es la adecuada” y, además, el buen comportamiento de la cotización redujo el margen de seguridad.

Es la misma razón esgrimida por la gestora de Acciona para salir definitivamente de Telefónica. En el caso de Pescanova, la salida de Bestinver viene determinada porque “no vemos valor tras la reestructuración llevada a cabo. La hemos vendido en cuanto hemos podido y el impacto ha sido nulo porque la teníamos valorada a cero”, reflexionaba Beltrán de la Lastra.

También decidía Bestinver dejar de lado su inversión en Vocento, al entender que las nuevas tendencias hacen que la inversión publicitaria en prensa escrita esté disminuyendo de forma considerable.