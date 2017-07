A los leones

No ha podido hacer sostenible un negocio para crear versiones móviles para las webs. Víctor Sánchez, consejero delegado y fundador, no ha sido capaz de llevar a buen puerto Onbile, una 'startup' valenciana que trató de impregnarse de Silicon Valley colocando una pequeña 'pica' allí.

La compañía no ha resistido las continuas pérdidas -sólo en el año 2015 ingresaron apenas 145.000 euros, pero perdieron más del doble- que han ido acumulando en los últimos años. Su servicio para optimizar webs para el móvil no ha conseguido ser rentable y sostenible en el tiempo. No fue suficiente el medio millón de euros que logró de Finaves, el capital semilla del IESE.

No se trata de ninguna excepción. Las 'startups' son negocios de alto riesgo cuya viabilidad no está, en absoluto, asegurada. Este es uno de esos casos en los que la compañía no ha podido hacer sostenible su negocio.