Prisa se frena en bolsa ante la incertidumbre de la venta de Media Capital

La confirmación de la continuidad de Juan Luis Cebrián y el nombramiento de Manuel Mirat como nuevo consejero delegado en la junta de accionistas del pasado viernes, parecía haber devuelto la tranquilidad a Prisa. De hecho, en solo tres días las acciones del grupo llegaron a subir un 42% hasta el cierre de 3,34 euros de este miércoles.

No obstante, esta escalada alcista se ha frenado el jueves cuando las acciones del editor de El País han vuelto a caer hasta los 3,2 euros. Este desplome del 4,2% detiene la mejor progresión de Prisa en bolsa en lo que va de año.

Los analistas consideran que este freno demuestra que continúan las incertidumbres sobre la compañía, que la salida de José Luis Sainz como consejero delegado no ha sido suficiente y que mientras no se resuelva la abultada deuda de la compañía ni se tomen acciones concretas para reducirla, continuará la volatilidad en el parqué madrileño.

Prisa debe a los bancos y a sus acreedores 1.481 millones de euros y afronta un vencimiento de 956,5 millones en diciembre de 2018. En estos momentos la compañía presidida por Juan Luis Cebrián no tiene liquidez para poder afrontar estos pagos tras la fracasada venta de Santillana, que esperaban vender por 1.500 millones de euros.

Prisa reconoce conversaciones con Altice

El consejo de Prisa rechazó la venta por considerar sus ofertas demasiado bajas, lo que obligó a Juan Luis Cebrián a poner nuevamente a la venta Media Capital, su filial audiovisual portuguesa. Prisa quiere venderla por menos de 450 millones de euros, pero en el mercado se considera que este precio es muy elevado para la realidad del sector.

En EL ESPAÑOL ya adelantamos que se intentó vender la compañía sin éxito en España, tras lo que comenzó conversaciones preliminares con Altice, según comunicó a la CNMV el pasado 26 de junio. Altice, compañía holandesa de telecomunicaciones, está presente en el mercado de las telecomunicaciones luso después de que en 2015 comprase Portugal Telecom (PT), una de las tres principales operadoras del país.

Pero no se han vuelto a tener noticias. En el mercado se esperaba que Cebrián anunciase los avances de la operación ante el consejo previo a la realización de la junta de accionistas, aunque nada de esto se produjo. En conversación con periodistas al terminar la junta, Cebrián indicó que no había novedades al respecto.

La venta de Media Capital no avanza

En este contexto, la luna de miel del nuevo consejero Manuel Mirat con los inversores solo duró tres días. Hasta el miércoles este crecimiento bursátil se interpretaba como una señal de confianza en la nueva gestión y en la esperanza de los inversores en que el nuevo ejecutivo comenzase a resolver la abultada deuda del grupo Prisa.

Pero los rumores de que la operación de venta de Media Capital no avanza castigaron a la acción este jueves, volviendo a un comportamiento que ha marcado la negativa evolución bursátil de la compañía durante todo el año.

Hace unas semanas la acción de Prisa llegó a caer más de un 40% en el acumulado del año con un mínimo histórico de 2,05 euros el pasado 9 de junio. El viernes 30, el día de la junta, cerró en 2,35 euros escalando progresivamente hasta los 3,34 euros del miércoles y un 15% de crecimiento en una sola jornada. Pero, todo se frenó con la caída de casi un 5% de ayer.

Manuel Mirat asume en septiembre

La inestabilidad en la gestión del grupo y las luchas internas de Juan Luis Cebrián con algunos accionistas como Amber Capital no terminan de resolverse. Desde febrero los rumores de la salida del presidente ejecutivo son insistentes y a pesar de que no ha logrado ser apartado del primer sillón de la compañía, en algunos sectores no está claro que el nuevo consejero delegado Manuel Mirat sea la solución.

Mirat, que asumirá el control en septiembre, es visto como un hombre demasiado cercano a Juan Luis Cebrián y una señal inequívoca de que el presidente ejecutivo refuerza su poder. Entre las tareas que deberá asumir de manera inmediata está el nombramiento de un director financiero que sustituya a Fernando Martínez, quien abandonó la compañía en mayo.

El nuevo director deberá buscar con urgencia soluciones para pagar 950 millones de euros antes de diciembre de 2018. Incluso si la venta de Media Capital se concreta los 400 millones que se obtendrían por la operación no pagarían ni la mitad del vencimiento. Otras acciones como una ampliación de capital o una nueva refinanciación aparecen como las únicas alternativas en el horizonte.