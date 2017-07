El Español revalida su récord con 21,3 millones de lectores y pulveriza su número de páginas vistas

EL ESPAÑOL ha logrado revalidar en junio su prodigioso récord de mayo, consolidándose así en un nivel de audiencia jamás conseguido por un medio nativo en Europa en apenas año y medio de vida. Esto demuestra que ese récord no obedece a factores coyunturales vinculados a la actualidad, sino que refleja una imparable tendencia.

Nuestro periódico obtuvo en concreto 21,3 millones de usuarios únicos en junio, según datos de Google Analytics que serán auditados por OJD. Esta cifra equivale prácticamente a los 22,2 millones de mayo, pues el retroceso del 4% se corresponde casi de forma matemática al hecho de que se trate de un mes con un día menos.

Mejor aún es el dato de los usuarios únicos en España: 13,2 millones con un retroceso de sólo el 1% que obviamente equivale a una subida si el mes hubiera tenido 31 días. De nuevo Méjico -nuestro segundo mercado- superó los tres millones de usuarios, quedando a continuación Argentina, Colombia y Chile.

69,4 millones de páginas vistas en junio

La prueba de que EL ESPAÑOL continúa creciendo pese a la alta cota ya conseguida es la evolución del número de páginas vistas que pasó de 66,8 en mayo a 69,4 en junio con un crecimiento del 4% que sería prácticamente del doble con un mes de 31 días.

En el mes de junio las noticias más leídas nuevamente confirmaron la cercanía de EL ESPAÑOL con sus lectores. Entre las más vistas estuvieron "La nueva vida como modelo de 'El Cuco' en Francia, el encubridor del asesinato de Marta del Castillo" y "Los Hammerskin, los nazis más peligrosos del mundo, declaran Mallorca "protectorado alemán"", de David López Frías.

Entre las más leídas también encontramos "Jorge Javier Vázquez le declara una guerra al rey Felipe VI que le sale muy cara" de Lara Fernández; "Miguel Ángel Revilla: "El origen de todos los atentados yihadistas en Europa es la foto de las Azores"", de Ana Delgado y "El compinche de 'el Cuco' va a tener un bebé y pide al padre de Marta (del Castillo) que “no lo crucifique” antes de nacer", de Andros Lozano.

La solidez de la medición utilizada por EL ESPAÑOL

El dato de crecimiento ya fue adelantado por el director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez en la pasada Junta General de Accionistas del periódico, oportunidad en la aprovechó para reivindicar el sistema de medición que certifica estos datos.

“Quien dice que EL ESPAÑOL tiene 22 millones de usuarios únicos no es EL ESPAÑOL, sino Google Analytics, un sistema de medición homologado internacionalmente, cuyas sofisticadas herramientas, perfeccionadas por un ejército de programadores e ingenieros, proporcionan todo tipo de datos sobre el origen, el perfil y el comportamiento de la audiencia”.

“Y quien certifica que la medición de Google Analytics es correcta no es Google Analytics, sino OJD Interactiva, es decir la rama digital de la Oficina de Justificación de la Difusión, una institución avalada por medio siglo de rigor controlando a los medios”, indicó.

“Por eso EL ESPAÑOL tiene 22 millones de usuarios únicos: porque lo mide Google Analytics y lo certifica OJD. Cientos de medios, desde grandes cadenas de televisión a pequeños diarios de provincias, utilizan el mismo sistema. ¿Por qué algunos de nuestros principales competidores no lo hacen? Quizá porque no les convenga esa transparencia, crean que no la necesitan o prefieran ahorrarse el coste de ambos servicios”, indicó.

Entre los cinco diarios digitales de referencia

Pedro J. Ramírez también destacó en la Junta General que EL ESPAÑOL haya llegado en tan poco tiempo al grupo de cabeza de los diarios más relevantes de España. “Tenemos por un lado a los tres medios tradicionales, que a pesar del imparable declive de sus ediciones impresas mantienen la proyección de sus cabeceras a través de sus versiones electrónicas: El País, El Mundo y el ABC.

Y por el otro, a los dos primeros medios nativos en todos los ránkings y clasificaciones: El Confidencial con sus 16 años y medio de vida y EL ESPAÑOL con su año y medio de vida”.“Entre estas cinco cabeceras se va a dirimir en los próximos años la pugna por la relevancia, la rentabilidad y el liderazgo en la prensa española. Que en tan poco tiempo EL ESPAÑOL pueda ubicarse en ese grupo ya supone mucho, pero no renunciamos a nada”, concluyó.