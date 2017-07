Ramón Aragonés (NH): "Es necesario tomar medidas para regular mejor el sector turístico”

Cantidad no es sinónimo de calidad. Esa es la lectura que hace el sector turístico de las cifras récord que se están registrando este año y, aunque saldrán beneficiados de una campaña de verano histórica, alertan de que la masificación puede tener consecuencias a largo plazo.

Hasta 84 millones de personas podrían visitar España este año. El Gobierno prevé que sólo entre mayo y agosto el número de turistas extranjeros alcance los 38 millones, un 9% más que el año pasado. Además de los beneficios para las empresas ligadas al turismo y, por tanto, para la economía en general, estas cifras tienen una cara oscura: el manifiesto rechazo hacia los turistas en ciudades muy concurridas como Madrid o Barcelona.

“La turismofobia se produce por culpa de los alojamientos ilegales. Estamos delante de una economía sumergida, es un gigantesco fraude fiscal, con una tolerancia difícil de entender por parte de las autoridades”, ha afirmado esta semana Ramón Aragonés, consejero delegado de NH Hotel, ante la pregunta de una de las accionistas de la compañía preocupada por este rechazo al turista.

No es la primera vez que Aragonés se manifiesta con claridad al respecto. En su opinión, la falta de regulación de las viviendas de alquiler vacacional es una de las claves del problema y tiene dos vertientes: la seguridad de las personas que se alojan en apartamentos no regulados y la incertidumbre económica porque no se grava a las plataformas que facilitan el acceso a estas viviendas.

La crítica que Aragonés hace desde NH es la misma de todo el gremio hotelero. Un informe elaborado la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y PwC alertaba recientemente de que la afluencia masiva de turistas, “sobre todo provenientes de viviendas contratadas por plataformas online” es un riesgo para la buena marcha del sector. Según este estudio, es necesaria una regulación más estricta con foco en la seguridad.

“Se vulneran los derechos de los consumidores. Se alojan en viviendas que carecen de medidas de seguridad… Hasta que un día pase algo”, agregó el CEO de NH, que reconoce que se están dando unos tímidos primeros pasos al respecto. Esta misma semana, la Comunidad de Madrid anunció que se permitirá a las comunidades de vecinos negarse a albergar viviendas de uso turístico si así consta en sus estatutos y si los pisos no tienen el certificado de idoneidad para este uso.

El turismo, el petróleo español

Aragonés trató de dejar claro que su discurso no es el de parte afectada, porque NH "no está en el mercado de 30 euros por cabeza", sino que pone de manifiesto la preocupación por la marcha de un sector clave para la economía y que se ha tratado de distanciar de la imagen de turismo exclusivamente estival.

“Un cliente que paga 200 euros por una habitación, no quiere la masificación, sino se iría a otros destinos. Lo que no tiene sentido es que después de años en huir del turismo de sol y playa, lo hayamos traído a la mitad de las ciudades”, subrayó Aragonés.

“Somos uno de los principales atractivos turísticos del mundo, es nuestro petróleo, no tenemos de otro tipo, pero tenemos este y es muy bueno”, señaló por su parte Alfredo Fernández Agras, presidente del consejo de administración de NH Hotel Group, durante la junta de accionistas celebrada en Madrid este jueves. Fernández puso de manifiesto el mensaje ‘bipolar’ que ha ganado relevancia en los últimos meses: estamos orgullosos de que se aprecie nuestro patrimonio cultural y nuestro clima, de que lleguen muchos turistas, “pero empiezan a molestar”. Ante esto, pide a las autoridades que “analicen y valoren” el tipo de turismo que se quiere atraer. En definitiva, elaborar “una política estructural para uno de los mayores valores que tenemos como país, el turismo”.

“Se lo dije a la secretaria de Estado de Turismo, la solución es fácil: edificios destinados a ese fin. No nos oponemos a este tipo de competencia, pero pedimos que se regule, porque si yo abro un hotel sin todos los papeles administrativos, voy a la cárcel”, sentenció el CEO de NH. "O se toman medidas, o nos cargaremos la gallina de los huevos de oro que es el turismo".