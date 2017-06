Los Obispos quieren que 13TV al menos cubra los costes de sus emisiones y su funcionamiento

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha asegurado que los obispos quieren mantener 13TV y que no van a dejar que se "hunda". Los Obispos han reconocido que su canal de televisión atraviesa "dificultades económicas".

Respecto de los planes a una emisora que acumula más de 70 millones de euros en pérdidas desde su nacimiento en 2010, Gil Tamayo indicó que quieren "ponerla en situación de bonanza y que al menos se cubran los costes de sus emisiones y su funcionamiento".

No obstante, no se ha desmentido que se puedan seguir produciendo recortes de plantilla para lograr este equilibrio. "Si eso genera, a parte de una influencia en la sociedad, un trabajo para las personas; pero lo que no podemos es hundir el barco porque no haya posibilidades de aliviar carga, que siempre es doloroso, pero lo haremos con la legalidad vigente iluminados por los principios de la doctrina social de la Iglesia".

"No han considerado abandonar el proyecto"

Gil Tamayo se ha referido a 13TV este viernes en rueda de prensa en Madrid, tras la 242 reunión de la Comisión Permanente de la CEE. Preguntado por el futuro de la cadena ha asegurado que los obispos de la Comisión Permanente han abordado este asunto y "no han considerado abandonar el proyecto" a pesar de las "dificultades en el terreno mediático, como las que tiene cualquier medio de comunicación", sobre todo, en relación a "la situación publicitaria".

Según ha añadido, los obispos consideran que deben mantener 13TV porque es un proyecto "vivo, no muerto" y porque "tienen una cosmovisión que trasladar a la sociedad española", al igual que lo hacen con la emisora de radio COPE. Pese a ello, no se comprometió con la viabilidad a largo plazo. "No podemos arrastrar como una carga lo que no arrastraría ninguna institución del ámbito mediático que quiera sobrevivir", ha zanjado.

Hace dos semanas comenzaron a producirse los primeros despidos en 13TV, en total una decena, que la cadena atribuyó a la finalización de contratos temporales y a la reordenación de la parrilla, pero que ocultan los problemas económicos de la televisión.

Pérdidas 13TV

Pérdidas de 72,8 millones desde 2010

Las cuentas de la cadena enviadas al Registro Mercantil reflejan que nunca en siete años de funcionamiento la cadena ha logrado cubrir sus costes. Los ingresos de la 13TV han pasado de los 4,1 millones de euros en 2011 hasta tocar techo en los 12,3 millones en 2015.

Pese a este crecimiento, en el mejor de los casos se han llegado a cubrir el 60% de los costes. Esto ha generado que se hayan registrado pérdidas consecutivas en todos los ejercicios hasta sumar 72,8 millones, incluyendo las pérdidas de once millones de 2016, que todavía no se han hecho públicas en el Registro.

El gran problema histórico de 13TV ha sido su incapacidad para mejorar sus ingresos publicitarios. Después de seis años en antena no ha logrado convencer a los anunciantes de su proyecto generando ingresos inferiores a su crecimiento de audiencias. En el mercado se critica el target comercial de la cadena está demasiado envejecido y excesivamente escorado hacia la derecha, una combinación de la que huyen las marcas.