Francia condecora al presidente de Enagás por la interconexión energética

El Gobierno de Francia ha impuesto a Antonio Llardén, presidente de Enagás, la insignia de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más alta condecoración que otorga el Estado francés a personas que destacan por sus méritos.

En un acto celebrado en la Residencia de Francia en Madrid, el Embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, ha hecho entrega de la medalla a Llardén, de quien ha destacado su amplia experiencia profesional y su contribución para reforzar las relaciones empresariales entre España y Francia, especialmente a la hora de impulsar la interconexión energética entre ambos países.

El embajador de Francia impone a Antonio Llardén (izq.) la insignia de Caballero de la Legión de Honor.

El Presidente de Enagás ha agradecido el reconocimiento y ha destacado que “recibir esta distinción es un honor y supone un estímulo para seguir trabajando en esta línea y contribuyendo a las relaciones entre España y Francia”.

Al acto asistieron el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el ex ministro socialista Josep Borrell. También estaban la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, María Encarnación Roca, la portavoz adjunta del PSOE, Meritxell Batet, el ex ministro y ex gurú económico de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, el consejero del Banco de España, Fernando Eguidazu, el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, y el gestor de fondos y columnista de EL ESPAÑOL, Daniel Lacalle, entre otros.