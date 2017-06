Los fondos se frotan las manos con la OPA sobre Abertis: 4.100 millones les esperan

Todavía queda mucha tela que cortar en la OPA lanzada por el grupo italiano Atlantia sobre Abertis, la multinacional española controlada por la Fundación La Caixa, presidida por Isidro Fainé. Hasta septiembre no se pronunciará la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acerca del folleto que acaba de presentar el holding transalpino.

Y lo único que hay sobre la mesa son esos 16,5 euros por acción que Atlantia está dispuesto a pagar por los algo más de 990 millones de acciones de Abertis. Un total de 16.341 millones de euros con los que ya cuenta Atlantia para el caso de que los accionistas de referencia opten por cobrar todo en efectivo, y hagan caso omiso a la posibilidad de que una parte -hasta un máximo de de 230 millones de títulos de la concesionaria catalana- se pueda canjear por acciones de la empresa resultante tras la OPA.

La Caixa marca el paso

A partir de aquí, todo el mundo está pendiente de la estrategia que decida seguir la Fundación La Caixa con su 22,25% de capital en Abertis. Hasta ahora, ante el silencio sepucral mantenido, los analistas no saben muy bien a qué atenerse y empieza a cundir la sensación de que esa estrategia obedece a la decisión que se abre paso. Que La Caixa no parece querer quedarse como convidado de piedra, con el 14% de la nueva empresa, y que, ante, esta circunstancia, su intención sería tratar de aumentar el precio ofrecido por Atlantia.

Los analistas ya se han puesto de parte de La Caixa. Los de Bankinter elevan a 18 euros el precio y los del Banco Sabadell lo recortan a 17,5. Por eso recomiendan no acudir la OPA de Atlantia porque, a 16,5 euros, implicaría vender sin prácticamente prima. Además, al no tratarse de una OPA de exclusión, los accionistas que rechacen la oferta no corren el riesgo de mantener una acción sin liquidez, y seguirán percibiendo una rentabilidad por dividendo del 5%.

En juego, 300 millones más

Al precio que hay sobre la mesa, los 220 millones de acciones que atesora la Fundación La Caixa serían remunerados por 3.640 millones de euros. Una cantidad que podría elevarse hasta aproximarse a los 3.900 millones si los italianos se avienen a elevar la oferta por encima de los 17 euros por acción.

Mientras tanto, Capital Group, Blackrock y Lazard no esperan sentados, pero casi, a ver por dónde acaba la partida de ajedrez que parecen estar jugando La Caixa y Atlantia. Los tres fondos no tienen la menor intención de quedarse con acciones y solo pretenden vender las acciones para obtener pingües beneficios en la operación. Con los 16,5 euros fijados, la venta de los 158 millones de acciones que atesoran en Abertis les reportaría 4.100 millones de euros.

Capital Group, al menos 3.000 millones

De estos tres accionistas de referencia, Capital Group será, con diferencia, el más beneficiado. La gestora californiana, que ha estado moviendo las acciones de Abertis durante el mes transcurrido entre el anuncio de la OPA (el pasado 15 de mayo) y la formalización de la oferta el pasado jueces, suma casi 145 millones de acciones (el 14,6% del capital) de la concesionaria que preside Salvador Alemany y dirige, como vicepresidente y consejero delegado, Francisco Reynés.

Aunque la entrada de Capital Group en Abertis se produjo a finales de 2015, cuando aprovechó la venta acelerada del 6,339% de Abertis llevada a cabo por el fondo de capital riesgo CVC, no fue hasta 2016, con las desinversiones realizadas por OHL, el momento en el que la gestora estadounidenses se destapó como uno de los accionistas significativos de la concesionaria. A través de dos de sus fondos (Capital Income Builder y Capital Research and Management Company), adquirió las acciones de Abertis entre 12 y 14 euros, con lo que los 16,5 euros ofrecidos por Atlantia ya reportarán unas jugosas plusvalías sobre los 3.000 millones que se embolsaría. Si el grupo italiano sube la oferta, miel sobre hojuelas.

En el caso de Blackrock y Lazard, la presencia en Abertis resulta más discreta, y no han movido su participación desde 2016. La macrogestora presidida por Larry Fink acumulaba 32,74 millones de acciones (casi 30 en derechos de voto reales y el resto en activos financieros). Títulos adquiridos a un precio muy inferior a los 16,5 euros que ofrece Atlantia, y que reportarían 540 millones de euros. Por su parte, la banca de inversión Lazard acreditaba, hasta septiembre, la tenencia de 30 millones de acciones por las que podría obtener casi 500 millones de euros.