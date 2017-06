Todo lo que necesitas saber sobre el fin de los recargos por 'roaming'

Ha costado más de 10 años de discusiones y desacuerdos, pero por fin llega el gran día. A partir de este jueves 15 de junio desaparecen por completo los recargos por utilizar el teléfono móvil en otro país de la Unión Europea distinto al de residencia. Los ciudadanos que viajen podrán realizar llamadas, enviar mensajes de texto y conectarse a internet con sus dispositivos móviles al mismo precio que en su país de origen. Se acabaron las facturas desorbitadas después de las vacaciones.

Frente al auge de los partidos populistas y eurófobos, los dirigentes comunitarios han exhibido la eliminación de las tarifas de itinerancia como uno de los logros más grandes y tangibles de la UE, con impacto en la vida diaria de los ciudadanos. Pero no todos comparten esta euforia.

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha opuesto hasta el final a las nuevas normas. Sostiene que España asumirá la mayor parte de los costes del fin del roaming ya que sus operadores deben hacer grandes inversiones en infraestructuras para cubrir los picos de demanda en temporada turística. Y avisa del riesgo de una subida de las tarifas nacionales. La organización no gubernamental Corporate Europe acusa a las autoridades españolas de doblegarse a los intereses de Telefónica.

El roaming gratis también tiene su letra pequeña. No podrán beneficiarse de él los ciudadanos que residen de forma continuada en un país extranjero, como los estudiantes Erasmus o los trabajadores desplazados. Sólo es válido para viajes puntuales. Las compañías podrán aplicar recargos si consideran que un cliente está haciendo un uso abusivo de la itinerancia: por ejemplo, si compra una tarjeta SIM en un país donde las tarifas son más bajas para usarla en su lugar de residencia habitual.

¿Qué debo hacer para disfrutar del roaming gratis?

No es necesario activar nada. A partir de este jueves 15 de junio, las compañías telefónicas están obligadas a dejar de aplicar este recargo automáticamente. Incluso aquellos contratos que incluyen una tarifa fija por servicios de roaming deberán convertirse por defecto en contratos de "itinerancia como en casa". No obstante, los usuarios seguirán recibiendo un SMS cada vez que crucen una frontera para informarles de que están utilizando servicios de itinerancia. Este mensaje incluirá información sobre la política de utilización razonable de su operador, es decir, sobre las posibles restricciones en caso de abuso. Las compañías españolas no tienen previsto de momento activar ninguna restricción, según Bruselas.

¿Cuánto me ahorro?

En los últimos 10 años, los precios del roaming ya han caído más de un 90% de media debido a la regulación de tarifas impuesta por la UE. En el caso de los datos, el recargo ha pasado de 6.000 euros por giga en 2007 a un tope de 50 euros por giga en los últimos doce meses, según la Comisión. Para las llamadas de voz, el coste suplementario estaba en 5 céntimos por minuto, mientras que en los mensajes de texto ascendía a 6 céntimos. Ahora, las tarifas en otro Estado miembro de la UE serán las mismas que en el país de residencia, sin sobrecoste alguno.

¿En que países está disponible?

El roaming gratis se puede disfrutar en los otros 27 Estados miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia. También se aplicará a los países del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega.

¿Hay un volumen máximo de datos móviles sin recargo?

En teoría, no. Las comunicaciones (llamadas, SMS, datos) que se efectúen desde otro país de la UE se incluirán en el paquete nacional. Es decir, los minutos, SMS y gigas de datos que se consuman en el extranjero se cargarán o deducirán de los volúmenes del plan tarifario nacional hasta agotarlo. La única excepción son los contratos de datos móviles ilimitados o muy baratos, frecuentes en los países nórdicos pero que de momento no se ofrecen en España. En este caso, el operador sí puede aplicar un límite de salvaguardia, informando previamente, y que debe cubrir la mayoría de las necesidades en itinerancia. Una vez superado, se aplicará un recargo máximo de 7,7 euros por giga (que disminuirá progresivamente a los 2,5 euros a partir de 2022).

¿Existe un límite de días para el roaming gratis?

La norma no contempla en teoría ningún límite de días para el roaming gratis. Siempre que el usuario pase más tiempo en su país que en el extranjero, podrá disfrutar de la itinerancia a precios nacionales. Es decir, unas vacaciones normales quedan totalmente cubiertas. Pero si la compañía detecta que un cliente usa el móvil en el extranjero más que en su país durante un periodo de cuatro meses, podrá aplicarle de nuevo recargos tras una notificación previa. El sobreprecio será el mismo que en el caso de los planes con datos ilimitados. Bruselas alega que la itinerancia gratis está pensada para los viajeros y no para los que cambian su residencia de forma permanente. Pero en realidad lo que quiere es evitar el tráfico de tarjetas SIM desde los países con tarifas más bajas, como los nórdicos, a los que tienen precios más caros, como España.

¿Pueden los operadores pedir derogaciones?

La norma prevé derogaciones para aquellos operadores que puedan justificar que el fin de los recargos por itinerancia supondría pérdidas superiores al 3% en su volumen de negocios. De las 5.000 compañías que existen en la UE, sólo 36 han pedido derogación y los reguladores nacionales han aceptado 24 casos. Se trata sobre todo de operadores virtuales pequeños. La mayoría se concentran en Finlandia, Estonia, y Lituania, países en los que predominan los contratos con datos ilimitados a precios muy bajos. En España, ninguna compañía ha pedido de momento derogación.

¿Han subido las tarifas nacionales?

De momento, la Comisión asegura que no se han producido aumentos de tarifas anormales en España ni en ningún otro país de la UE. Sí que hay casos en que las compañías suben los precios pero también los servicios ofertados, por ejemplo el volumen de datos. Para Bruselas, las tarifas mayoristas fijadas son suficientes para que las compañías españolas cubran sus costes y mantengan la inversión en infraestructuras. Desde la secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital explican a EL ESPAÑOL que están supervisando cualquier modificación de tarifas y "hasta el momento no se ha detectado un incremento de precios que obedezca a la entrada en vigor del roaming como en casa".

¿Están cubiertas las llamadas desde España al extranjero?

No. Llamar desde el propio país no es itinerancia. Los precios de las llamadas desde casa a un país extranjero, incluso si se encuentra en la UE, no están regulados. Para la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), este el el próximo mercado en el que Bruselas debería actuar. "Los precios siguen siendo muy altos cuando alguien llama desde casa a otro país. Estas tarifas son a menudo desproporcionadas con respecto al coste real del operador de telecomunicaciones", ha dicho la directora general de BEUC, Monique Goyens.