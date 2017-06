KBL implementa una nueva plataforma digital para garantizar "mayor seguridad y protección"

Nadie escapa de la transformación digital y cada vez se entiende más como un aliciente para mejorar. Es el caso de la entidad KBL European Private Bankers (epb), con sede en Luxemburgo, que se ha lanzado a implementar una nueva plataforma digital que le permitirá "optimizar recursos" y ofrecer a sus clientes una información y análisis "de alto valor añadido".

Así, la nueva plataforma se adecua las últimas regulaciones europeas, ya que la entidad está presente en 50 ciudades de Europa. Según Rafael Grau, CEO de KBL en España, la plataforma tiene como objetivo garantizar la mayor seguridad y protección de las inversiones de los clientes, a la vez que proporcionará una información "más exhaustiva y pormenorizada".

KBL Private Bankers Spain, opera en España a través de 3 sociedades: su gestora (KBL Asset Management, SGIIC, s.a.), su nueva Agencia de Valores s.a. y su Sucursal Bancaria. Todos los productos y servicios que ofrece actualmente se canalizan a través de estas sociedades bajo la premisa de "preservar y mejorar" el patrimonio de los clientes. "Tener claro el objetivo -los clientes-, refuerza nuestra tradicional discreción e independencia a la hora de seleccionar los mejores productos y activos en cada momento, sin ninguna imposición de tipo corporativo: no tenemos posiciones propias, sólo y exclusivamente analizamos las mejores opciones de inversión para nuestros clientes de acuerdo a su perfil de riesgo", afirma Grau.

El mejor banco privado en Luxemburgo

KBL epb ha sido elegido Best Private Bank in Luxembourg in 2016 (PWM/The Banker Global Private Bank Awards) , siendo reconocido como uno de los Outstanding Private Banks in Europe en los Private Banker International Global Wealth Awards 2016.

Grau destaca "la fortaleza de la entidad", que, con fecha 31 de diciembre 2016, el ratio de Core Capital Tier 1 de acuerdo a Basilea III es del 16,1% y los activos bajo gestión son 50,8 billones de euros que, después de la adquisición de Insigner de Beaufort (Amsterdam Private Bank), finalizada en enero del 2017, alcanzan los 60,5 Billones de Euros en 2017.

Según el CEO de KBL en España, los resultados históricos de la entidad "avalan una trayectoria de éxito" en el análisis y la gestión, y la entidad está "muy satisfecha" de la evolución en el país, tanto en número de clientes, como en activos bajo gestión.