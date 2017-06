Manel Fuentes sustituirá a Jaime Cantizano en las mañanas de Cadena Dial

Una incógnita menos de cara a la nueva temporada de la radio musical. Prisa Radio acaba de anunciar que Manel Fuentes, presentador de Tu cara me suena en Antena 3, será el nuevo responsable de Atrévete, morning que hasta esta temporada estaba en manos de Jaime Cantizano. Cantizano había comunicado en diciembre a Cadena Dial que no continuaría al frente del programa.

Fuentes liderará la próxima temporada los micrófonos de Cadena Dial de seis a once de la mañana de lunes a viernes. “Manel aportará la voz inteligente, audaz y divertida que le ha convertido en uno de los comunicadores más importantes de nuestro país” ha indicado Eva Cebrián, Directora de las Cadenas musicales de Prisa Radio.

Manel Fuentes es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con tres premios Ondas. Formó parte del equipo de Crónicas marcianas de Javier Sardá desde 1997 a 2001. Su trayectoria en televisión y radio incluye programas como Caiga Quien Caiga, La Noche de Fuentes y Cía o el Matí de Catalunya Radio. También ganó un Micrófono de Oro en 2006.

Cantizano presentó Atrévete tres temporadas

Desde 2011 presenta Tu cara me suena y Tu cara no me suena todavía en Antena 3, que compatibilizará con el despertador de Cadena Dial. Fuentes sustituye a Cantizano que según Prisa Radio “iniciará al finalizar esta temporada una nueva etapa profesional tras conducir de forma brillante las últimas tres temporadas de Atrévete”.

Cantizano fichaba por la emisora de Prisa en verano de 2013 y desde entonces ha presentado Atrévete, un programa que regularmente está en el podio de los más escuchados de las mañanas radiofónicas. En el último EGM registró 1.427.000 oyentes, el mejor dato desde marzo del año pasado y que le devolvió al segundo lugar de las audiencias. Cantizano comunicó en diciembre a Prisa Radio que no renovaría su contrato.