Por qué el Popular ha sido el primer banco liquidado por la Unión Europea

El Banco Popular se ha convertido este miércoles en la primera entidad financiera que ha sido liquidada por el Mecanismo Único de Resolución (MUR) de la Unión Europea, equivalente al FROB español. El MUR se creó tras la crisis financiera de 2008 con el objetivo de acabar con los rescates con dinero público y garantizar que sean los propios bancos los que paguen los costes de su resolución. Hasta ahora no se había utilizado nunca, ni siquiera para hacer frente a los problemas de la banca en Italia o Portugal. En el caso del Banco Popular, su venta por un euro al Banco Santander no incluye ninguna ayuda pública y todos los depósitos están protegidos.

¿Por qué la UE ha decidido liquidar el Banco Popular y obligar a asumir pérdidas a accionistas y bonistas? ¿Por qué se aplica este tratamiento al Popular y no al italiano Monte dei Paschi, que acaba de ser rescatado con fondos públicos? La diferencia de trato tiene su origen en el Banco Central Europeo (BCE), que actúa como supervisor único de las entidades de la eurozona.

Mientras que el organismo presidido por Mario Draghi considera que Monte dei Paschi todavía es viable y sólo necesita una recapitalización preventiva para hacer frente a problemas puntuales, en el caso del Banco Popular dictaminó a última hora de este martes que estaba a punto de quebrar. "El deterioro significativo de la situación de liquidez del banco en los últimos días condujo a la determinación de que la entidad, en un futuro próximo, habría sido incapaz de pagar sus deudas u otros pasivos cuando llegaran a su vencimiento", ha dicho el BCE en un comunicado.

"En consecuencia, el BCE determinó que el banco estaba en proceso de quiebra o que probablemente iba a quebrar e informó debidamente al Mecanismo Único de Resolución, que ha sido el que ha adoptado el plan de resolución que implica la venta del Banco Popular", sostiene el Banco Central Europeo.

Sin alternativas

También la Comisión Europea, que ha aprobado el plan de liquidación, asegura que no había ninguna alternativa. "Se cumplían todas las condiciones para la resolución: el banco estaba quebrando, no había soluciones del sector privado fuera de la liquidación y no había ninguna medida de supervisión que hubiera evitado la quiebra", alega el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El proceso de venta privada iniciado por Banco Popular no había dado resultados positivos y la entidad tenía dificultades para movilizar suficiente liquidez adicional en los plazos necesarios.

En estas condiciones, la liquidación "era la mejor forma de proceder para garantizar la continuidad de las importantes funciones llevadas a cabo por el banco y para evitar efectos adversos significativos en la estabilidad financiera. En este caso específico, las pérdidas han sido plenamente absorbidas por las acciones y la deuda subordinada", explican en Bruselas.

Por su parte, el Mecanismo Único Único de resolución alega que ha actuado de común acuerdo con el FROB al decidir que la adjudicación del Popular al Santander respondía al "interés público". "Significa que Banco Popular operará en condiciones normales de negocio como miembro solvente y líquido del Banco Santander con efecto inmediato", señala el MUR.

"La decisión de hoy salvaguarda a los depositantes y también las funciones críticas del Banco Popular. Esto demuestra que las herramientas que se han dado a las autoridades de resolución tras la crisis son eficaces para proteger el dinero de los contribuyentes frente a los rescates bancarios", ha dicho la presidenta del MUR, Elke Köning.