Ryanair y Air Europa, las siete claves de la boda del año entre aerolíneas

Javier Hidalgo, el consejero delegado de Air Europa, está como un niño con zapatos nuevos. Tanto, que durante la presentación de la alianza entre su compañía y Ryanair llegó a hablar con los medios. Hay que conocer su trayectoria para saber lo insólito que es eso. Cuando era más joven tuvo varios encontronazos con la prensa y parece que, por fin, está dispuesto a explicar el mundo quién es en realidad el nuevo Hidalgo que está al frente del coloso turístico español. En las fotos se presenta relajado y alegre. No es para menos.

La alianza entre Air Europa y Ryanair comenzará de forma sencilla, con la venta a través de los canales online del coloso irlandés de vuelos con América, pero va a ser mucho más que eso. Ryanair es la primera compañía en España, y Air Europa podrá ofrecer servicio a sus más de 130 millones de clientes. Serán 20 rutas de larga distancia a 16 países en todo el continente americano, incluyendo Argentina, Brasil, Cuba, México y EEUU.

¿Pero por qué es un acuerdo tan trascendente para el mercado español de aerolíneas?

1. Un sueño a toda velocidad

Esta alianza es mérito, en buena medida, de Hidalgo Jr. Un proyecto ideado por él, desarrollado por su equipo y que, pese a contar con el visto bueno de su padre, no tiene la etiqueta de 'Pepe Aviones'. Es el primer gran logro del nuevo primer ejecutivo y su gestión se va a medir, en muchos aspectos, por el éxito que obtenga.

Uno de los hitos ya está culminado después de dos meses de conversaciones y otros cinco de trabajo a toda velocidad: La integración de los sistemas de ambas compañías. Aunque ya se había conocido el interés de Ryanair y Norwegian en llegar a un acuerdo similar, los españoles les han adelantado por la derecha y Air Europa ha hecho los deberes desde el punto de vista técnico a toda velocidad. Algo que ha permitido que, desde el mismo momento del anuncio, ya se pueda comprar billetes a América con Air Europa desde la web de Ryanair.

Aunque el concepto de 'low cost' nunca fue muy del gusto de Juan José Hidalgo, este acuerdo mantiene los principios de Air Europa y le alimenta de un flujo enorme de pasajeros procedentes de de Ryanair. Un tuitero preguntaba con sorna si esto implicará que los pasajeros de Air Europa estarán sometidos a asistentes de vuelo vendedores de 'rascas' de lotería. No, no será así.

2. Es sólo la primera fase

Hidalgo reconoció a EL ESPAÑOL que el anuncio de hoy es sólo la primera pata en un proyecto que tendrá hasta cuatro fases diferentes. La idea no es limitarse a vender a través de Ryanair pagándoles una comisión. Eso está bien, pero no es todo lo que se puede conseguir. La idea es convertir a Air Europa en el gran socio de los irlandeses para volar al continente americano. La idea no es vender vuelos sencillos, sino conexiones completas.

Esto facilitará una serie de sinergias. ¿Las más importantes? Hidalgo reconoció que hay posibilidad de acuerdos en reparaciones y señaló que se está negociando que la filial de Air Europa de handling se quede con esta actividad, lo que repercutiría posiblemente en la empresa española de turismo.

3. Objetivo: Asia

Pero los planes van más allá. Si Hidalgo reconoció la posibilidad de volar a Asia, fuentes de la compañía confirmaron a este periódico que están pensando muy en serio en poner en marcha una línea a China, una iniciativa que contaría con el apoyo de varios gobiernos latinoamericanos.

4. El 'Amazon de los viajes'

El acuerdo no es exclusivo, de manera que Ryanair seguirá hablando con otras aerolíneas de larga distancia para alimentarles de pasajeros y establecer conexiones.

Michael O´Leary, CEO de Ryanair, insistió en que es una parte más de su camino para ser "el Amazon de los viajes", más una plataforma que una simple aerolínea de bajo coste.

5. Superar a Iberia en tres años

Preguntado sobre la comparación con Iberia, O´Leary dejó claro que el objetivo pasa por "superar en cuota de mercado a Iberia en tres años" en el aeropuerto de Madrid, donde la aerolínea de bandera cuenta actualmente con un 45% de la actividad.

Interrogados sobre las comparaciones sobre la marca de bajo coste Level para volar a América desde Barcelona con Iberia, Hidalgo dejó claro que aquel es un proyecto de dos rutas. "Nosotros ponemos desde hoy decenas a la venta", subrayó.

No perdió ocasión de insistir en la diferencia que hay en las flotas y su orgullo, las dos docenas de Boing 787 Dreamliner que tendrán en el aire el próximo año: "Iberia opera con los aviones que nosotros nos estamos quitando".

6. Precios diferenciados

Hidalgo reconoció que llegará un momento en el que haya precios diferenciados en los vuelos ofrecidos por la compañía y los que ofrezca Ryanair, especialmente cuando haya conexiones. "Las conexiones no se harán en rutas en las que seamos competencia directa, pero sí en las que no lo somos, y cuando eso suceda sí veremos precios diferentes entre lo que ofrezcan ellos y lo que vendamos nosotros", reconoció el directivo.

En todo caso, cree que el pasajero siempre notará la diferencia con respecto a otras compañías, debido a su estructura de costes más pequeña y al menor coste de combustible de su flota, más moderna.

7. Internet

El proyecto tiene una ventaja clave para Air Europa: todavía vende más de la mitad de sus billetes a través de sus canales tradicionales. Y aunque la presencia del nuevo director general, Pedro Serrahima y su equipo llegado desde Pepephone, ayudarán a mejorar estas cifras, el acuerdo con Ryanair casi garantiza al 100% que en pocas semanas la Red sea el principal canal de venta de la compañía.