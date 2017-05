El Santander contrata a Citi para comprar el Banco Popular

El consejo de administración del Banco Santander ha contratado a Citi para comprar el Popular. Según adelanta El Confidencial, Ana Botín ha solicitado el asesoramiento del banco, que deberá hacer los números de la operación, desarrollar el 'equity story' y elaborar la propuesta.

“Alguien tiene que querer vender y será el Popular el que tome la decisión sobre lo que quiere hacer con la entidad. A partir de ahí, si hay una oportunidad la analizaremos y, si cumple nuestros criterios, haremos una oferta. Y, si no, no”, exponía el consejero del Banco Santander, José Antonio Álvarez, tras la presentación de los resultados del primer trimeste de la entidad.

Pidió ofertas con urgencia

Este mismo martes, la entidad presidida por Emilio Saracho remitió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que reconocía que, “tras un primer intercambio de información” con las entidades financieras interesadas en su compra, “se ha solicitado una muestra de interés preliminar para el día de hoy, para, en su caso, continuar analizando una posible operación”.

"Hasta el momento no se ha adoptado decisión definitiva sobre las distintas alternativas. En particular, no se ha asumido aún por parte de Banco Popular Español ningún compromiso, no se ha recibido ninguna propuesta concreta firme, no existe ninguna certeza sobre la consideración que merecería, ni se ha considerado la decisión que adoptaría el Consejo de Administración si, en su caso, llegará a concretarse", subrayaba la entidad en el comunicado.