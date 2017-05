Acciona descarta pujar por renovables en España hasta que no se cambie la regulación

El Ministerio de Energía adjudicó este miércoles 3.000 megavatios (MW) de nueva generación renovable y un gigante del sector como Acciona fue el gran ausente de la puja. No porque no resultara ganador de ningún paquete de potencia, como le ha pasado a Iberdrola, sino porque, directamente, decidió no pujar. Para la compañía, el modelo actual de retribución que aplica el Gobierno “no es lo suficientemente atractivo”.

Así lo ha asegurado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, para explicar su decisión de no presentar ninguna oferta a la ‘megasubasta’ en la que una pequeña firma aragonesa, Forestalia, ha ganado 1.200 MW eólicos.

“La razón fundamental por la que no hemos concurrido es que tenemos suficiente presencia internacional y alternativas de inversión como para poder de ser selectivos”, ha asegurado Entrecanales ante los accionistas de la compañía. “En la subasta, los oferentes han ido a pool –precios del mercado mayorista de electricidad–, no hay un contrato a largo plazo como aspiramos nosotros a tener en todos los concursos internacionales (a los que concurrimos). En consecuencia, presentarnos a una subasta en la que hay que ir a pool porque sino no te la llevas, no nos parece que tuviera lógica para nosotros”.

En la subasta, realizada mediante un sistema marginalista en el que los interesados pujan a la baja, el ganador será que mayor descuento ofrezca sobre la ayuda a la inversión que marca el Gobierno. Como se esperaba, las empresas han ofrecido el máximo descuento permitido sobre el precio del megavatio y el Estado ha adjudicado toda la potencia a coste cero, es decir, sin ayudas oficiales para la instalación.

En este escenario, para que Acciona decidiera pujar por más potencia en territorio español, “tendría que cambiar el entorno regulatorio”, ha afirmado Entrecanales. “Nosotros, al 7,34% (de rentabilidad) que es el mejor de los casos, no invertimos en ninguna parte del mundo, porque tenemos un coste de capital de ese entorno, no nos genera valor”, ha agregado.

Al cierre del primer trimestre, Acciona contaba con 8.960 MW de renovables instalados, de los cuales el 66% corresponden a España y el resto está distribuido entre trece países.

El problema de la revisión periódica

Otro de los condicionantes de los parámetros retributivos es la revisión a la que se someterían los límites superiores a los precios del mercado. “Teniendo en cuenta que en 2019 ese valor se pone en cuestión, parece que no va a permanecer, y que es un concurso a la baja donde para tener algún derecho tienes que renunciar a la prima, no tiene ningún sentido (para nuestra empresa)”, ha concluido Entrecanales.

Dentro del sector, una de las preocupaciones ante esta subasta era precisamente la revisión periódica de estos criterios de remuneración, algo que complica la definición del plan de negocios y genera incertidumbre sobre el escenario posterior a esa revisión. “El modelo no garantiza ninguna rentabilidad”, ha afirmado este jueves la gestora de inversión Fidentiis en un informe sobre la subasta.

Otros grandes del sector eléctrico, como Endesa y Gas Natural Fenosa, sí se han adjudicado nueva potencia y han avanzado sus inversiones. La primera, a través de su filial Enel Green Power, destinará 600 millones de euros para desarrollar los 540 MW adjudicados en proyectos eólicos en Aragón, Andalucía, Castilla y León y Galicia. En el caso de Gas Natural, la inversión será de 700 millones para poner en marcha 667 MW.

Los proyectos deberán estar en funcionamiento antes de 2020, según las condiciones de la subasta, y desde el sector eólico se estima que el total de las inversiones superará los 3.000 millones y generará más de 30.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante la instalación de estos proyectos.

INVERSIÓN Y FOCO INTERNACIONAL

Durante su discurso a los accionistas de la compañía, Entrecanales ha subrayado que la nueva etapa de crecimiento de la compañía se caracterizará por un criterio selectivo de proyectos para garantizar los márgenes y la rentabilidad, aunque se atenderá también a las oportunidades que ofrezcan nuevos mercados en sus dos áreas de negocio, energías renovables e infraestructura. La empresa tiene previsto invertir alrededor de 1.000 millones de euros este año.

En cuanto a proyectos de renovables, Acciona se presentará a las subastas que se lancen en Argentina y, según el presidente, se están analizando "una amplia lista de países en África y proyectos en Oriente Medio, en países como Irán o Arabia Saudí”.

“No hace falta que les reitere que solo perseguimos el crecimiento rentable y que no estamos dispuestos a sacrificar rentabilidad por cartera de proyectos”, ha asegurado Entrecanales. "En 2016 no hemos ganado todas las licitaciones y subastas que nos hubiera gustado, pero todos aquellos proyectos adjudicados espero resultarán en niveles adecuados de rentabilidad”.

Respecto a las desinversiones previstas para el ejercicio, el ejecutivo ha afirmado que la compañía está en negociando la venta del 100% de la concesión de la Ruta 160, una carretera chilena de 88,7 kilómetros que conecta varios municipios en la región del Biobío, al sur del país. “Espero que en las próximas semanas, antes de verano, se concluya la operación de venta”, ha indicado Entrecanales.