Vodafone mejorará su red de cable en 2017 para dar 1Gbps pero no desplegará más fibra por ahora

Vodafone España se ha enganchado a la red dE Movistar y no está dispuesta a soltarse, al menos no por ahora. El consejero delegado de la operadora, Antonio Coimbra, confirmó en declaraciones a los medios que en 2017 no habrá casi nuevos despliegues porque prefiere invertir en mejorar la antigua red de cable de Ono y permitir que llegue hasta 1Gbps simétricos.

"La decisión de desplegar fibra va a ser básicamente económica en adelante. Si nos sale más rentable desplegar fibra que alquilar, lo haremos, pero este año seguro que no", explicó el directivo.

"Una vez que tenemos acceso a los hogares de Telefónica, es más prioritario evolucionar la red de cable a la tecnología Docsis 3.1, que permite llevar las velocidades a 1Gbps simétrico. Y las evoluciones nos permitirán ir más allá", subrayó Coimbra.

"Este año la red estará terminada en un 70% pero nos centraremos en la velocidad de bajada. En 2017 ya tendremos la opción de ofrecer 1Gbps de bajada, y cuando ya esté actualizada toda la red ya nos podremos plantear dar 1Gbps simétrico", añadió.

El CEO de la filial española aseguró que la compañía ya tiene acceso a 18,7 millones de hogares con fibra y cree que, de la mano del acuerdo con Movistar, llegará a 24 millones en marzo de 2020.

La operadora tiene ya 4G en el 96,5% de la población española y 4G+ en 985 Municipios.

Lowi fibra, en dos semanas

Sobre la fibra en su marca 'low cost' Lowi, Coimbra señaló que empezarán a dar de alta a clientes en las próximas dos semanas. "Hay un mercado en España que sólo busca precio. Es un mercado pequeño pero con una dimensión. No valora lo mismo que otros segmentos servicio, contenidos... Busca conectividad barata", indicó. Lowi cubrirá esta demanda y atacará al mismo segmento que MásMóvil.

En cuanto al impacto de la eliminación del roaming, Antonio Coimbra cree que los operadores podrían compensar la pérdida con un incremento del tráfico. "Tenemos indicios que nos hablan de que se puede mitigar parte del impacto de los ingresos que perdemos cuando nuestros clientes viajaban", indicó.

La consolidación no ha terminado

Sobre la reciente compra de Telecable por Euskaltel, Coimbra se limitó a señalar que "nada cambia" y que seguirán compitiendo en esos territorios como hasta ahora. "El impacto debe ser neutral, estamos acostumbrados a competir con ellos", precisó.

En cuanto a una consolidación afirmó, de forma puramente hipotética, que no están buscando nada pero "siempre hay posibilidades sobre la mesa". "Yo no diría que es el fin de la consolidación en España", subrayó.