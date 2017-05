A LOS LEONES

Los analistas de Bankinter no han tenido pelos en la lengua con las cifras de Indra del primer trimestre: "Resultados débiles que no cumplen las estimaciones en términos de EBITDA por el incremento en gastos operativos y estabilidad en gastos de personal a pesar de la reducción de plantilla". Ni los de Renta 4: "Los resultados incumplen ampliamente las expectativas". Por esto, la bolsa no hizo el menor caso al comunicado de la empresa que destacaba que su beneficio neto había mejorado un 77% respecto a 2016 y la acción tuvo caídas del 5%.

La compañía española de Tecnología que preside Fernando Abril-Martorell y cuyo consejero delegado es Javier de Andrés González tiene que resolver una larga lista de problemas y uno de ellos es precisamente la continuidad de su responsable ejecutivo, designado en 2011. De Andrés lleva desde abril de 2015 imputado en el 'caso Púnica' y su esposa, María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal de Isabel II, fue detenida en el marco de la 'Operación Lezo'. El ejecutivo debe representar un valor único para Abril-Martorell ya que ni siquiera las multimillonarias pérdidas que afloraron en Indra tras la salida de Javier Monzón de la Presidencia y de las que De Andrés es corresponsable le han llevado a sustituirlo.