Lowi lanzará una oferta fibra-movil por debajo de los 40 euros para frenar a MásMóvil

Llevaba meses en el disparadero. Meses. En la época en la que MásMóvil estaba integrando Pepephone, la filial de bajo coste de Vodafone, Lowi, ya estaba trabajando en una oferta convergente fibra-móvil de bajo coste. ¿Por qué la van a lanzar ahora? Muy sencillo, porque Movistar ya ha dejado claro que va a hacer lo mismo con Tuenti y porque MásMóvil está captando suficientes clientes como para no dejar escapar este mercado.

La filial de bajo coste está muy separada del resto de las actividades del grupo, es voluntad del CEO de la compañía, Antonio Coimbra, que quiere marcar diferencias de todo tipo entre el operador de alto valor añadido y la filial. Es una forma de asegurarse, entre otras cosas, de que la marca más joven no pierda la frescura y siga haciendo cosas diferentes, como su peculiar imagen corporativa a cambio del ilustrador Juanjo Sáez.

Es por esto que la forma de comercializar será muy diferente. Será una oferta de las llamadas 'no frills' (sin complicaciones), con un precio de 37 euros al mes por 50Gbps y llamadas sin límite y 1GB en el móvil, o de 47€/mes por la misma velocidad en fibra, también con llamadas y una franquicia de datos en el móvil de 8GB. IVA incluido.

¿Después de Tuenti y Lowi hará lo mismo Orange con Amena o Simyo? La compañia naranja afirma que no, que ya tienen Jazztel en ese segmento. Sin embargo, el modelo de la compañía creada por Martín Varsavsky no tiene nada que ver con el 'no frills'. Jazztel es una empresa que se basa en la televenta y el marketing online muy agresivos, con precios que esconden sistemáticamente la cuota de línea y basadas en el modelo de terminales 'a 0 euros'. Nada que ver con lo que hará Lowi.

El problema es que es un modelo que ha funcionado bien hasta ahora y Orange tendrá que pensar si realmente tiene que atacar o no al segmento que busca una propuesta de valor simple, puramente online y alejada del teléfono. Dependerá de lo bien que les vaya a sus competidores.

La gran ventaja de todos ellos es que pillan a MásMóvil en una fase aún germinal, con una propuesta más similar a la de Jazztel, cuotas de línea emboscadas en el precio, sin apenas margen para gastar en publicidad y márketing y con una enorme cantidad de problemas a la hora de entregar el servicio correctamente.