Fernando Sada: "Sospecho que el PSOE quería utilizar Galerías Preciados para financiarse"

Fernando Sada lleva unos días ajetreado. Reconoce que desde que se publicó en EL ESPAÑOL la historia de cómo todo un presidente de Galerías Preciados ha comenzado a promocionar sus servicios de asesoramiento para pymes a través de Wallapop por 100 euros, su teléfono ha sonado bastante más de lo normal. De hecho, nos pide que no volvamos a repetir su teléfono en la entrevista sino que nos limitemos a incluir su correo electrónico.

La historia de cómo llegó a la presidencia de Galerías Preciados se ha ido desdibujando con el tiempo.

Yo tenía un pequeño grupo empresarial en el que la empresa más conocida era Veblinsa, que fabricaba automóviles blindados para el Gobierno de España en una época en la que, lamentablemente, eran muy necesarios, aunque también tenía otras tres empresas industriales.

Leí en prensa que KPMG estaba vendiendo Galerías, después de que Mountleigh entrase en concurso de acreedores. Los bancos ingleses, especialmente Barclays y Citibank, pusieron en marcha un concurso para poner a la venta la compañía y me entraron las ganas de que el grupo volviese a manos españolas.

Después de casi un año pasando presupuestos y planes de reestructuración quedamos sólo dos grupos interesados. En el mío estaba también Justo López-Tello, de Mantequerías Leonesas. Y ganamos, porque aunque pagábamos el mismo dinero que el otro grupo, había mucho interés en nuestra oferta en la oferta y en el equipo de dirección. Asumimos el pasivo de la compañía, de más de 21.000 millones de las antiguas pesetas (más de 125 millones de euros) y tuve que vender mis empresas para que pudiésemos poner lo que nos pedían. Pagamos 1.200 millones de pesetas en concepto de señal y otros 5.200 millones que abonamos durante tres meses.

En un momento dado descubrí que el grupo rival estaba relacionado con el Partido Socialista, e incluso nos pidieron que combinásemos las ofertas. Sospecho, aunque no puedo probarlo, que querían utilizar Galerías Preciados, que era una máquina de generar efectivo, para la financiación del partido.

En la página de Wikipedia de Galerías Preciados aparece que usted era cuñado de Mario Conde. Y Veblinsa fue vendida a una filial de Banesto durante la etapa, precisamente, de Mario Conde.

No, no es cierto que yo sea cuñado de Mario Conde. Lo que sí es cierto que Joaquín Arroyo, que era cuñado de Mario Conde, tuvo un cargo en una de mis empresas.

También se habló de que su oferta tenía detrás a los Ruiz Mateos.

Tampoco era cierto.

Su periodo al frente de Galerías Preciados acabó mal, con un pasivo de 64.337 millones de pesetas, con un debe a proveedores de unos 30.000 millones, 15.000 a Hacienda y la Seguridad Social, y 17.000 a acreedores.

Cuando no aceptamos unirnos al otro grupo que se había presentado nos amenazaron con que eso implicaría no volver a obtener financiación en España y me dijeron que me andase con cuidado. La sociedad estaba, a pesar de la deuda, en una situación buena, porque nos habían quitado las cargas hipotecarias sobre los inmuebles. Pero no teníamos circulante y, efectivamente, nos fue imposible conseguir financiación. Conseguimos atraer capital en varias ocasiones de distintos bancos, pero siempre tuvimos el bloqueo a la entrada de capital extranjero por parte del Ministerio de Comercio, en tiempos de Javier Gómez Navarro.

Al final, decidimos vender activos a El Corte Inglés. Concretamente, siete inmuebles con más de 400 empleados que iban a pasar al máximo rival con su antigüedad y con sus salarios. Estaba casi hecho y a los sindicatos no les parecía mal, pero nunca se llegó a firmar. Creo que hubo un momento en el que alguien debió decirle a El Corte Inglés que si esperaba un poco más podían comprarlo todo por casi el mismo dinero. Ellos además, podían asegurar buena parte del empleo.

Finalmente, me vi obligado a presentar lo que entonces se llamaba suspensión de pagos y comencé a recibir presiones para salir de Galerías.

(Nota del Redactor: Sada llegó a interponer una querella acusando a Miguel Ángel Derqui de vaciar Abartak, la sociedad donde estaban concentradas todas las acciones del grupo, de todos sus activos inmobiliarios, y de traspasárselos a la sociedad Sttaga, del propio Derqui, que después liquidaría el grupo con la aquiescencia del Ministerio de Comercio)

Fue algo muy de la época. Hoy, si piensas en lo que está apareciendo en los medios relacionado con la corrupción, vemos que las cosas son distintas, se sabe mucho más y la prensa ejerce mejor su labor de control. Pero en aquel entonces se veían muchas chapuzas y muchas pasaron desapercibidas. Pese a todo, Derqui llegó a reconocerme personalmente que yo fui un sido buen gestor y que lo que pasó no fue culpa mía.

Supongo que supuso un golpe personal importante.

Me amargaron la vida. A partir de ahí, muchos problemas. ¿Quién contrata al presidente de Galerías Preciados como trabajador? Lo pasé muy mal. Dejas de pagar hipotecas, las cuotas del coche. Y tenía entonces cinco hijos. Lo pasé mal y tuve que hacer muchas cosas, algunas en el extranjero. Hace seis años puse en marcha mi negocio de consultoría, una cosa muy personalizada, como un médico de cabecera.

Los 100 euros, entonces, serán sólo por la primera consulta…

Cuando uno pone en marcha una iniciativa así es porque se siente cómodo haciendo esto. Te sientes preparado y con años suficientes como para asesorar a otras empresas. Las grandes tienen a sus propios asesores y consultoras, pero una pyme no tiene a nadie que pueda ayudarle en ciertas cosas y no tiene capacidad de diagnosticar los problemas. Es un nicho en el que puedo ayudar. Por esos 100 euros yo pongo el diagnóstico y el tratamiento. Si quieren luego un seguimiento, hacemos un presupuesto, y si es algo en lo que no puedo ayudarles, les mando a un especialista.

¿Algún caso de éxito que señalar?

No tengo permiso para dar nombres, pero me contrató el presidente de una compañía que tenía mayoría de capital francés y trabajaba en el sector del marketing. Tenían problemas de tesorería y con la matriz. Les ayudé a resolver su problema de tesorería, reestructuramos el pasivo, conseguimos independizarla y llegaron a comprar la parte que tenían los socios franceses.

¿Cómo ves la actual situación de la distribución en España?

Hace falta tener capacidad de permanencia y capilaridad en España y también fuera para poder comprar a buen precio. Si lo miras, las grandes cadenas de distribución son internacionales. Hay que ser global, como Zara.

Mercadona es española…

Pero se dedica principalmente a la alimentación. No son comparables del todo con las cadenas francesas, que tienen capacidad de compra en un mercado global. Creo que El Corte Inglés tenía que haber adoptado esa tendencia, tenía que haber sido como Zara.

¿Por qué promocionarse en Wallapop?

Un día estaba poniendo a la venta unas cosas que me sobraban en Wallapop y me di cuenta de que había muchas visitas. Puse el anuncio y comencé a recibir llamadas, una o dos a la semana. Suficiente como para aumentar la actividad pero no dejar de dar un asesoramiento personalizado.