BBVA eleva al 49,85% su participación en el Garanti turco

Tras salir hace unos días del banco chino CNBC, el BBVA ha decidido aumentar su participación en Turquía, para elevar su participación en el Garanti. Ha alcanzado un acuerdo con Dogus para adquirir, por 859 millones de euros, el 9,95% del capital que este grupo en la entidad financiera otomana. La compra tendrá un impacto estimado negativo en el capital del BBVA, de aproximadamente 19 puntos básicos en el Common Equity Tier 1 (fully loaded).

La compra efectiva queda sujeta a la obtención de las autorizaciones de la venta y transmisión de las acciones a BBVA por parte de Dogus y a la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables, condiciones que se cumplirán en la primera mitad del año 2017.

Una vez consumada la operación, el BBVA se quedará con el 49,85% del Garanti, Dogus con el 0,05% y el resto de accionistas con otro 50,1%. Y quedará modificado y refundido el pacto de accionistas de fecha 19 de noviembre de 2014 firmado por Dogus Holding A.S., Dogus Nakliyat ve Ticaret A.S., Dogus Arastırma Gelistirme ve Musavirlik Hizmetleri A.S. y BBVA.