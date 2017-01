La medida estrella de Nadal para bajar la luz tenía que estar en vigor desde el 3 de enero

El Ministerio de Energía anunció a última hora del viernes quién va a ser el ‘creador de mercado’, el ‘market maker’ con el que quiere agitar la negociación secundaria del gas para conseguir que sea más operativa y, así, bajar el precio de la luz, disparada en las últimas semanas. Será el grupo Gunvor, una empresa con sede en Suiza, una compañía que se dedica a comprar y vender materias primas a gran escala.

El problema es que el Ministerio de Álvaro Nadal lleva semanas de retraso. El Mibgas (acrónimo de Mercado Ibérico del Gas), que está presidido por un exdiputado popular afín a Mariano Rajoy, elaboró en otoño un calendario para la entrada en funcionamiento de este actor, pero el Ministerio no cumplió con esos plazos. El Mibgas aprobó su candidato a ‘market maker’ hace semanas, para que comenzase a operar el pasado 3 de enero, pero la Dirección General de Política Energética y Minas se demoró en dar el visto bueno.

¿Por qué no se ha cumplido el calendario?

La figura del ‘creador de mercado’ no es nueva. Está sobre la mesa desde el 6 de junio. Ese día, la Secretaría de Estado de Energía (entonces bajo mando de Alberto Nadal, el hermano del ministro) aprobó diversas disposiciones sobre el mercado organizado de gas. Entre ellas, la creación de esta figura: cómo se elige, cuánto tiempo tiene que operar y quién tiene que opinar en todo ese proceso. Y, en otoño, el Mibgas publicó un calendario para cumplir con ese cometido.

El mandato de ese ‘market maker’ es semestral (de enero a junio y de julio a diciembre). Es decir, cada seis meses tiene que haber una convocatoria para elegir quién se encarga de esa tarea y cualquier agente de mercado, según esas disposiciones, puede optar a ello.

El Mibgas da el primer paso, abre el concurso, recibe ofertas y las evalúa. Elige a un candidato y eleva un informe a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la CNMC. Competencia sólo opina, es la Dirección del Ministerio de Energía la que elige. Esos pasos se dieron hace semanas.

El Mibgas cerró el plazo de recepción de ofertas el 11 de noviembre. y, el 25 de ese mes elevó su propuesta al Ministerio y a la CNMC. El objetivo, que operase desde enero por un periodo de seis meses. Hay que tener en cuenta que el Mibgas es ‘joven’. Funciona desde hace año y medio y, hasta ahora, sólo el 5% de las transacciones de gas que se realizan en España dependen de él.

¿Cómo se elige al ‘market maket’?

A la hora de dar el visto bueno a la elección del ‘creador de mercado’, la Dirección General de Política Energética ha tenido que tener en cuenta aspectos técnicos, como cuál va a ser la cantidad de gas ofertada, los precios… A cambio, el ‘market maker’, Gunvor, recibe una retribución, que se desconoce, y que pagará el Mibgas.

No se sabe ‘el precio’ de Gunvor ni los detalles del concurso (candidatos, ofertas, etc) porque el Mibgas no es público, aunque su creación sí fue impulsada por el Estado. “No es administración pública ni agencia gubernamental”, señalan fuentes del organismo. El accionariado del Mibgas está participado por el operador del mercado ibérico español de la energía (con 20% del capital), los gestores técnicos del sistema gasístico español (Enagás), que tiene el 13%; y el de Portugal (10%). Y las grandes compañías energéticas : Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Repsol, Viesgo, EDP o Cepsa.

El Mibgas pagará mensualmente a Gunvor y la retribución podrá incluir “un sistema de incentivos y penalizaciones en función del grado de desempeño, basado en criterios objetivos, medibles y verificables, como el número de operaciones realizadas, el volumen negociado total o el volumen negociado en relación a otros creadores de mercado, o similares”, según la regulación aprobada en junio por el anterior Ministerio de Industria.

Los nexos rusos de Gunvor

Gunvor es un gigante de la compraventa de materias primas. Un trader de commodities. Opera en 100 países y, asegura, maneja activos valorados en más de 2.000 millones de dólares (1.870 millones de euros). El Ministerio de Energía señala que Gunvor es un comercializador activo en diferentes mercados internacionales de gas, especialmente en los europeos equivalentes a Mibgas como los de Francia o Reino Unido, entre otros.

Es un gran operador, pero no está exento de polémica. La empresa fue fundada en 2000 por el sueco Torbjörn Törnqvist junto al ruso Gennady Timchenko, un oligarca con estrechos vínculos con el Kremlin de Vladimir Putin. El magnate ruso fue incluido en 2014 en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, como represalia por la inversión rusa de Ucrania. Ambos fundadores rompieron vínculos, lo que permitió a Gunvor acelerar sus operaciones en Estados Unidos.

¿Por qué hay que bajar el precio del gas?

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, puso este jueves en el punto de mira al gas como responsable de la subida de precios de la electricidad de las últimas semanas. La falta de lluvia y de aire ha llevado a tirar de las centrales de ciclo combinado (las que utilizan en gas para producir luz) que son las que producen a precios más altos.

El sistema eléctrico es complejo y marginalista y son las centrales eléctricas más caras las que marcan el precio de todas las energía que se utilizan para producir luz, independientemente de su coste real. La nuclear y la eólica, en cambio, son baratas. Así que el gas, según el ministro, ha sido el culpable porque se está pagando a precio de oro.

Además de la elección del ‘market maker’, Nadal anunció que se va a obligar a los grandes operadores a comprar y vender su gas para agitar el Mibgas. Una medida que tampoco es inmediata porque la metodología la tiene que elaborar la CNMC y no se sabe cuánto va a tardar.