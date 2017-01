Pérez Dolset se mantiene como consejero delegado de Grupo Zed

Javier Pérez Dolset salva una de las bolas de partido. El empresario se mantiene como consejero delegado de Grupo Zed, tras la junta general de accionistas celebrada esta mañana en la sede de la empresa en Madrid. El punto 3 en el que se debía debatir sobre su destitución no ha sido votado, según ha confirmado un portavoz oficial de la empresa.

Tras tres suspensiones 'in extremis' de la junta de accionistas, ésta se ha celebrado. Pero no ha habido cambios en el equipo directivo. Los accionistas, entre los que destacan Grupo Planeta y Juan Abelló (Torreal), no han votado ese punto. ¿La razón? "Existe seria discrepancia legal y se han pedido informes jurídicos y técnicos", ha explicado el portavoz.

Esta junta ha sido convocada por orden del Registro Mercantil y a petición del Grupo Planeta. El objetivo: tratar de apartar a Pérez Dolset de la gestión y conocer las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015. El primero de los puntos no se ha votado. Respecto a las cifras, desde la empresa aseguran que no se ha podido ofrecer cifras de 2015 debido a que Zed+ -propietaria de casi el 70% de las acciones de Grupo Zed con sede en España- no tiene las cuentas consolidadas.