Garicano: "España está abierta a los negocios de una forma en que Reino Unido ya no lo está"

Luis Garicano vuelve a España. Después de una década en la prestigiosa London School of Economics, el economista vallisoletano pone rumbo a Madrid para liderar el nuevo centro de economía digital de la IE Business School.

"España está abierta a los negocios y abierta a los extranjeros de una forma en que Reino Unido ya no lo está", ha dicho el economista según el Financial Times. "No hay un partido anti-inmigración en España".

Sus palabras son el retrato de la situación que atraviesa la comunidad académica en Reino Unido a un año del referéndum del brexit. El temor de que los profesores extranjeros de las principales escuelas de negocios migraran a otros países es ya una realidad.

Según la asociación de escuelas de negocios británica, la Chartered Association of Business Schools (CABS), el 7% de las 120 instituciones miembro han perdido a parte de su personal procedente de otros países de la Unión Europea desde que Reino Unido decidió abandonar el bloque. Pero la sangría no ha hecho más que empezar. La asociación espera que otro 28% deje los centros de negocios del país para finales de este año.

Además, un 12% de las escuelas afirman tener problemas para captar talento entre los profesionales del continente. Un 17% de los casi 15.500 del personal académico de Reino Unido procede de otros países de la UE, según la Agencia de Estadística de Enseñanza Superior británica. Francia y España están fichando el talento que sale del Reino Unido.

"El mayor problema de las facultades británicas es la incertidumbre", explica Simon Collinson, presidente de la CABS y decano de la escuela de negocios de Birmingham. "Hay incertidumbre sobre los derechos de los profesores europeos que trabajan aquí y el creciente rechazo sobre la inmigración".

Los ciudadanos extranjeros que residen en Reino Unido han sido los primeros perjudicados por el brexit. Desde el referéndum celebrado en junio de 2016, el trato diario hacia los ciudadanos no británicos ha ido empeorando, sostiene Garicano.

"Un colega me dijo que a su esposa, italiana, y a su hijo les regañaron en el aeropuerto de Gatwick por no hablar en el idioma de este país", afirma el economista español. "He oído docenas de anécdotas como esta".

El 'brexit' no es la única causa

Aunque Garicano, responsable del Área de Economía y Empleo de Ciudadanos, afirma que el brexit ha hecho de Reino Unido un lugar "notablemente" peor para los ciudadanos de otros países de la UE, trata de no reducir la salida de profesores como él a un argumento simplista en esta línea.

Según explica al diario británico, su regreso a España se debe en parte a que las escuelas de negocios españolas están ganando posiciones en la liga internacional con los cursos MBA. La lista que elabora anualmente el Financial Times ha incluido en su última edición a dos centros del país entre las diez primeras. En su opinión, el brexit sólo reforzará esta tendencia.