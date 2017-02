El Banco de España asegura que no participa en la recogida de firmas para apoyar a los imputados por Bankia

El Banco de España quiere "desmentir del modo más rotundo" la veracidad de las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación según las cuales la “dirección” o “cúpula” del Banco de España "habría promovido una recogida de firmas expresando apoyo y solidaridad" con los empleados del Banco que han renunciado a sus cargos y que van a ser llamados a declarar como investigados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa en 2011.

Así comienza el comunicado remitido por el BdE que, no obstante, reconoce que existe la recogida de firmas, una iniciativa "de algunos miembros de la Dirección General de Supervisión, que merece comprensión", apunta. No obstante, el Banco de España insiste en que no han participado "de ningún modo" ni los Órganos Rectores del Banco ni la Alta Administración, cuya posición quedó expresada en el comunicado que la propia Comisión Ejecutiva hizo público el miércoles.

Comenzó el martes

Fue este martes cuando se comenzaron a recabar los apoyos para los citados a declarar por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entre ellos, el que fuera director general, Mariano Herrera, su adjunto, Pedro Comín, y el director de Inspección, Pedro González.