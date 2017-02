José Luis Feito: "La subida del salario mínimo frenará la creación de empleo"

El presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, considera que la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional ralentizará la creación de empleo a tiempo completo elevando el paro estructural de los jóvenes y trabajadores poco cualificados. Este último sector sería el grupo más afectado por la subida del salario mínimo ya que es el que cuenta con más trabajadores con un salario cercano a los 700 euros al mes.

"Esta subida en el salario mínimo afectará a los sectores más vulnerables de la sociedad", ha subrayado Feito este miércoles durante la presentación del informe sobre las consecuencias de la subida del Salario Mínimo en España. "Otra de las consecuencias de esta subida es que también aumentará el peso de la contratación temporal".

Aún así, muchos de estos efectos negativos "serán anegados por la intensa creación de empleo que seguirá caracterizando la actual etapa de expansión económica y serán solo visibles en la siguiente etapa contractiva del ciclo económico". Igual que ocurrió durante los años 2004-2009, las subidas en el salario mínimo no afectaron a la creación de empleo, y "en el momento en el que llegó la recesión fue cuando se destruyó el empleo de baja cualificación", apunta Feito.

Según señala el presidente del IEE, ese es uno de los principales problemas que tiene el mercado laboral español: la baja cualificación. "Las altas tasas de abandono escolar y la incorporación de inmigrantes a un mercado laboral poco especializado" -durante el boom del ladrillo- "incubó una generación de trabajadores poco cualificados" que ahora se ven afectados por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional.

Este fenómeno se explica porque "son las empresas las que crean empleo, y si el salario está por encima de la productividad que ofrecen estos trabajadores, el crecimiento en la ocupación se verá ralentizado". Así, explica la necesidad de vincular el sueldo a la productividad, ya que "el empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguala la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de las mismas".

Sueldos e inflación

En cuanto a la moderación salarial, Feito explica que los salarios reales llevan aumentando dos años "debido a la baja inflación". "De la misma forma que los trabajadores se beneficiaron de la caída del precio del petróleo, ya que no vieron mermado su sueldo, ahora el incremento de la inflación es un riesgo que hay que conjurar". Así es como el presidente del Instituto de Estudios Económicos ha pedido no vincular la subida del IPC a los sueldos.

De la misma forma, Feito afirma que en este momento los sindicatos deberían alegrarse por la creación de empleo que se está llevando a cabo en España, ya que "cualquier noticia sobre creación de empleo es positiva, sea cual sea el empleo que se cree".

Otra de las singularidades del mercado laboral español es la generalización de un único SMI para todos los asalariados. Feito señala que "de todos los países que tienen fijado un salario mínimo, España es el único país que establece el mismo salario para los jóvenes que para el resto de trabajadores, mientras que el resto de economías establecen unos umbrales crecientes, generalmente hasta los 20 años".

Las alternativas propuestas por el presidente del IEE para que los salarios reales crezcan pasan por un "incremento de los avances tecnológicos y otras mejoras de eficiencia en la asignación de recursos para aumentar la productividad total de los factores productivos". La "única" oportunidad que ve Feito para reducir el paro estructural y acabar con las bolsas de parados que no tienen formación es con el crecimiento del empleo cualificado y la mejora del capital humano. "Para crear trabajos de calidad lo primero que hay que hacer es crear empleo y no destruirlo, acelerar su crecimiento y no ralentizarlo", concluye el presidente del IEE.