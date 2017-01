Las multinacionales de EEUU se plantan contra el veto a los refugiados de Trump

Han pasado apenas tres días desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el decreto que suspende "por seguridad" la entrada de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán). Las respuestas no han tardado en llegar, y son varias las multinacionales estadounidenses que ya se están rebelando contra "el veto" de Trump, cada a una a su manera.

La plataforma de alojamiento Airbnb, por ejemplo, ha sido una de las primeras en dar el paso. A través de Twitter, su CEO, Brian Chesky, ha asegurado que la plataforma ofrecerá "alojamiento gratuito" a los refugiados y a todos los que tengan vetado el acceso a Estados Unidos.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing