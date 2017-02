Invertir en bolsa en 2017. Los 5 recursos que debes conocer

Si hace unos años nos hubieran dicho que íbamos a poder estar en contacto con nuestros seres queridos y amigos permanentemente, hacer fotos y subirlas a internet al instante y pagar con el móvil, seguramente no lo hubiéramos creído. La sociedad avanza muy rápido y hay que seguir su ritmo para no quedarse fuera. Los tiempos de ir a ver al director de la oficina bancaria para comprar acciones e invertir tus ahorros parecen ya acciones de la edad de piedra para muchos, aunque todavía hay gente que lo hace, sobretodo porque no conoce otros recursos ni maneras de invertir en bolsa.

En 2017 el panorama para invertir es rico y variado. Son muchas las alternativas y recursos con los que cualquier pequeño ahorrador puede hacer que su dinero crezca. Repasamos algunos de los más atractivos.

1. Roboadvisors. Aunque muy de moda, la verdad es que este concepto lleva utilizándose más de una década. Se trata de unos algoritmos que sustituyen al asesor financiero tradicional, adecuando la cartera al perfil de riesgo del inversor. Existen 2 tipos principales: Los que invierten en ETFs y los que invierten en fondos indexados. Las comisiones son su principal argumento de venta, ya que están alrededor del 0,35%, frente al 1-3% que cobran los ‘asesores humanos’. Betterment o Wealthfront son las referencias a nivel mundial. Se trata, sin duda, de un buen recurso a utilizar en 2017 para los más perezosos.

2. Trading. La era Trump va a presentar oportunidades en forma de volatilidad en torno a sus decisiones. Es ahí donde una cuenta de trading con una pequeña parte de tu capital disponible puede hacer que obtengas rentabilidades altas cuando los mercados bajan. Eso sí, para tener la seguridad de que ponemos nuestro dinero en una cuenta profesional y segura, debes estar integrado en redes de trading social independientes, como es el caso de Tradertwit. La formación y el conocimiento en el mundo del trading lo es todo, y con este recurso tendrás muchas más probabilidades de éxito ya que tienen un método Fintech para aprender a operar en bolsa mediante un desafío. Puedes registrarte aquí. Si eres atrevido y quieres invertir en real, GKFX es uno de los brokers regulados de referencia a nivel nacional.

3. Fondos de rentabilidad absoluta. Los fondos de rentabilidad absoluta tratan de descorrelacionarse del mercado de renta variable, por lo que son una alternativa muy interesante para diversificar y disminuir la exposición de la cartera a las fluctuaciones diarias del mercado. Los fondos de rentabilidad absoluta (también conocida como gestión alternativa) consiguen descorrelacionar sus resultados de los índices de renta variable mediante estrategias tipo “long/short” o “market neutral”, o bien invirtiendo en productos como materias primas, lo que aporta un gran valor a la cartera del inversor. Este año está previsto el lanzamiento de uno mediante sistemas automáticos llamado anattea. Dará de qué hablar.

4. Inversión en startups. Este año será el de consolidación de este tipo de inversión. Para inversores cualificados, permite obtener múltiplos en tu inversión si la empresa en la que inviertes hace un exit. Hay un circuito en España que recorre toda la geografía organizando todo tipo de eventos donde podrás informarte.

5. Vivienda. Como no, no podía faltar este recurso a la hora de invertir. Algo tan nuestro y ligado a la idiosincrasia española. Solo que ahora hay startups donde no hace falta que compres tú el inmueble para disfrutar de las plusvalías. Sin duda algo novedoso para 2017. El referente actual es Housers, startup que está obteniendo un crecimiento espectacular.

Sin duda todos ellos grandes recursos para explorar en las áreas de asesoramiento, trading social, fondos, startups y vivienda. En el caso de Tradertwit el registro es gratuito, por lo que puede ser una buena opción que explorar.