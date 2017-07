Federer es irrepetible: 11 veces finalista de Wimbledon

Por sexto partido consecutivo, Roger Federer hizo lo que le dio la gana: detener el tiempo, seguir ganando, hacerse inmortal. El suizo, que venció 7-6, 7-6 y 6-4 a Tomas Berdych, se clasificó para jugar su undécima final de Wimbledon contra Marin Cilic (6-7, 6-4, 7-6 y 7-5 al estadounidense Querrey) y se quedó a una victoria de desmontar el significado de ser leyenda. Si el domingo gana el título, si desempata con William Renshaw y Pete Sampras (siete títulos) levantando una octava copa de récord, (19 de Grand Slam), su lugar en el Olimpo del deporte se habrá quedado ridículamente pequeño. A los 35 años, la historia la sigue escribiendo el genio suizo. [Narración y estadísticas]

Existe un aviso más antiguo que el hilo negro en el vestuario: en hierba, cuando Federer ataca es mejor quitarse de en medio. Ahora, en pleno 2017, la efectividad del suizo al lanzarse al cuello de sus rivales se ha multiplicado por 10. Contra Berdych, el número cinco convirtió la central de Wimbledon en una pista de ping-pong que engulló al checo, que resistió todo lo que pudo. Sin que la dimensiones de juego importasen lo más mínimo, quitándole protagonismo al espacio para dárselo a su raqueta, el campeón de 18 grandes fue en tromba a por su oponente con unos tiros que abrieron en canal a Berdych.

La exigencia de la semifinal, que obligó al suizo a disputar dos desempates seguidos, no tuvo efecto en Federer, preparado para subir todas las marchas que sean necesarias. Tras coronar sus cinco partidos anteriores de un bocado (no gastó más de dos horas en ninguna de las victorias que le llevaron a la penúltima ronda), el número cinco se vio ante un rival que le obligó a jugar mejor que en el todo torneo y logró igualar el desafío bailando, como tantas otras veces. La fiesta, sin embargo, todavía no ha terminado.