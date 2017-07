El favoritismo de Federer y otras nueve interesantes historias que no deberías perderte de Wimbledon

Las puertas del All England Tennis Club se abren este lunes por primera vez y no se cerrarán en las próximas dos semanas. En un curso apasionante, lleno de viejos rostros que han vuelto a la primera línea de batalla y de poderosas alternativas, Wimbledon arranca ofreciendo 14 días de competición para coronar a dos nuevos campeones.

Antes de que la bola vuele por primera vez, EL ESPAÑOL recopila 10 de las mejores historias para seguir durante el torneo.

FEDERER, EL CANDIDATO

“Llego muy bien a este torneo tras estar un par de meses descansando para estar fresco en la gira de hierba”. Las palabras de Roger Federer refuerzan la opinión del vestuario, que considera máximo candidato al suizo a la copa de Wimbledon. Cerca de cumplir los 36 años, el número cinco tiene la oportunidad de celebrar su octavo título en el torneo, desempatar con Pete Sampras y William Renshaw (siete) y dar un paso más hacia donde nunca nadie ha llegado (se colocaría con 19 grandes, por los 14 de Rafael Nadal).

Federer, por supuesto, tiene clara la forma de asaltar el trofeo. “No quiero estar a merced de mi rival”, dijo el suizo, que hace unas semanas se proclamó campeón de Halle apabullando a Alexander Zverev en la final (6-1 y 6-3 en 52 minutos). “Quiero tomar la iniciativa y jugar agresivo. Para ello necesito estar rápido de piernas y veloz en mi mente. Simplemente necesito descansar lo suficiente como para jugar un tenis inspirado”.

Federer, sacando en un entrenamiento en Wimbledon.

EL TRAMPOLÍN DE OSTAPENKO

“He recibido mucha atención desde que gané en París. Fui a casa y me recibieron como a una estrella. Me sentí algo nerviosa, pero fue una experiencia muy bonita”. Tras celebrar su primer Grand Slam en Roland Garros hace unas semanas, Jelena Ostapenko aterriza en Wimbledon con medio mundo preguntándose qué será capaz de hacer la letona en un torneo que ya ha ganado en categoría júnior (2014).

La lógica dice que repetir lo de París será casi imposible, porque con 20 años recién cumplidos es muy difícil pensar tan alto sin que aparezca el vértigo. El tenis de Ostapenko, en cualquier caso, le da para aspirar a todo lo que ella quiera, y eso es decir mucho.

Ostapenko, tras un entrenamiento en Wimbledon. Nic Bothma Efe

DJOKOVIC, CON AGASSI MÁS ANCIC

Con un título bajo el brazo y tras hacer una incorporación nueva a su equipo. Novak Djokovic debutará en Wimbledon con la confianza de haber celebrado el trofeo en Eastbourne (ganó la final este sábado) y tras añadir a Mario Ancic a un grupo de trabajo en el que también está Andre Agassi, que acompaña oficialmente al serbio desde Roland Garros.

“Es uno de los amigos más cercanos que he tenido en el circuito”, explicó Nole sobre el croata, semifinalista de Wimbledon en 2004. “Siempre ha sido alguien muy amable, muy inteligente… Siempre hemos tenido respeto y admiración mutuo. Tiene que estar en Londres por varios compromisos y va a aprovechar para estar conmigo. Habrá que ver si después pasamos a tener algo a largo plazo o no”, cerró el número cuatro mundial, que sigue intentando recuperarse de la crisis de juego que le ha acompañado desde el comienzo de la temporada.

Djokovic, este domingo atendiendo a la prensa en Wimbledon. Joe Toth Efe

A LA ESTELA DE WADE

Ninguna jugadora británica ha ganado Wimbledon en los últimos 40 años, desde que Virginia Wade levantó el título en 1977. Esa losa lleva persiguiendo generación tras generación a todas las tenistas locales, que han ido fracasando en el intento de retener el título en casa. Ahora, con el dulce momento que atraviesa Johanna Konta (siete del mundo), Gran Bretaña ha cargado sobre sus espaldas un montón de expectativas con las que la aspirante debe aprender a convivir en el día a día.

“Cuando era joven asociaba jugar al tenis con vivir momentos históricos”, reconoció la británica antes del torneo. “Lo asociaba a estar en batallas épicas, a salir victoriosa de ellas. Eso es lo que veía y a lo que aspiraba”.

Konta, ante los medios de comunicación en Londres. Jed Leicester Efe

POCOS ESPERAN A CILIC

“Para mí, Cilic está en el top-3 de favoritos para ganar este torneo, lo digo sinceramente”. El aviso de Feliciano López, uno de los pocos especialistas que quedan sobre hierba, no es para tomárselo a la ligera. El español, que hace unos días le ganó al croata la final de Queen’s (salvando punto de partido), no dudo en señalar a Cilic como uno de los grandes favoritos en Wimbledon, aunque el pronóstico pueda sorprender a muchos.

El historial del número seis, sin embargo, va también por esa misma línea: el croata ha llegado a cuartos de final en sus tres últimas participaciones, cayendo en dos de ellas en partidos decididos en la quinta manga (2014 ante Djokovic y 2016 contra Federer). Cuidado, aquí hay un jugador dispuesto a hacer cosas muy importantes.

Cilic, durante la final de Queen's ante López. Facundo Arrizabalaga Efe

EL AGUJERO DE MUGURUZA

La española, finalista de Wimbledon en 2015, llega al torneo tras caer eliminada a la primera de Eastbourne, y por paliza. La checa Strycova venció 6-0 y 6-1 a Muguruza, que pasó por el encuentro sin decir ni una palabra. A su llegada al tercer grande del año, donde Conchita Martínez ha tomado el relevo en el banquillo de Sam Sumyk, que se ha marchado a casa por problemas familiares, Garbiñe se ha entrenado con dedicación, intentando olvidar lo ocurrido hace unos días, aunque sea difícil por la contundencia del marcador.

La número 15, liberada de la presión que tuvo en Roland Garros (defendía título y cayó en octavos con Kristina Mladenovic), tiene ahora la ocasión de desatarse en una superficie clave en su carrera.

Muguruza, entrenando en Wimbledon. Peter Klaunzer Efe

MURRAY LLEGA A TIEMPO

Andy Murray perdió en la primera ronda de Queen’s con el australiano Thompson (90 del mundo) y las alarmas se dispararon: a pocos días de Wimbledon, donde defiende el título de campeón, la actuación de británico confirmó que está pasando un mal trago, que en 2017 no termina de encontrar las sensaciones que le abrieron las puertas del número uno la temporada pasada.

La semana de entrenamientos en Londres no ha mejorado mucho las cosas porque el campeón de tres grandes renunció a jugar dos partidos de exhibición en Hurlingham por problemas en la cadera. “En los últimos días me he sentido cada vez mejor”, celebró Murray. “He entrenado cada día con más intensidad y ahora estoy mucho mejor”, añadió el británico, que el domingo se entrenó a un ritmo frenético con Grigor Dimitrov. "Si me siento como me he sentido hoy todo irá bien”.

Murray, en su entrenamiento con Dimitrov. Nic Bothma Efe

VUELVE AZARENKA

Tras ser madre, Victoria Azarenka preparó a conciencia su retorno al circuito. Su regreso a la competición fue hace unas semanas en el torneo de Mallorca, donde cayó en el segundo partido contra CiCi Bellis. Ahora, a los 27 años, la bielorrusa jugará de nuevo Wimbledon, donde llegó a semifinales en dos ocasiones (2011 y 2012) y donde desde este lunes abre una nueva etapa en su carrera, acompañada de su hijo.

“Los primeros tres meses no fueron fáciles, pero es un buen bebé, así que no tengo mucho que quejarme”, reconoció Azarenka. “Es un buen viajero, le encanta el avión”, añadió sobre su bebé, que ya estuvo en Mallorca. “Llevo un poco más de equipaje y voy al aeropuerto un antes de lo que solía hacerlo, pero no es nada que cambie muchos mis planes”.

Azarenka, atendiendo a la prensa en Wimbledon. Florian Eisele Efe

WAWRINKA Y LA OPORTUNIDAD DEL GRAND SLAM

Sin hacer ruido, alejado de los focos mediáticos, Stan Wawrinka tiene por primera vez en su carrera la ocasión de completar el Grand Slam y convertirse en el noveno hombre de la historia que lo consigue, junto a Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

El suizo, campeón del Abierto de Australia (2014), Roland Garros (2015) y el Abierto de los Estados Unidos (2016), se enfrenta ahora al reto más importante de todos, porque históricamente no ha conseguido jugar bien en Wimbledon (no ha pasado de cuartos de final). “Wimbledon es probablemente el mayor desafío en el Grand Slam para cualquier jugador”, dijo Wawrinka. “Juegas sobre hierba y es la única vez del año que lo haces. Solo hay tres semanas para adaptarte y estar listo”.

Wawrinka, respondiendo las preguntas de los periodistas. Florian Eisele Efe

EL RENACER DE KVITOVA

Después de pasar casi seis meses de baja por las heridas que sufrió en su mano izquierda al ser asaltada en su casa con un cuchillo, Petra Kvitova ganó hace unas semanas en Birmingham el trofeo de campeona y se sacudió de encima todo el horror que padeció.

La checa, doble campeona de Wimbledon (2011 y 2014), tiene ahora por delante un torneo para soñar con todo: está recuperada, la hierba es la superficie donde mejores resultados ha logrado y un triunfo en Londres sería la mejor forma posible de celebrar que ha vuelto a nacer.