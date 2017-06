Serena Williams pide a McEnroe que le deje en paz: "Respétame mientras trato de tener un hijo, buen día"

La tenista Serena Williams, acostumbrada ya a salir al cruce de impertinencias varias, respondió este lunes al mítico y polémico John McEnroe, quien el fin de semana declaró en una radio estadounidense que ella sería la número 700 del mundo si jugara en el circuito de los hombres (ATP. "Déjame en paz con tus declaraciones que no están respaldadas por los hechos [...] Querido John, te adoro y te respeto, pero por favor, por favor, déjame en paz con tus declaraciones que no están respaldadas por hechos", escribió la exnúmero uno del mundo en su cuenta de Twitter.

"Nunca he jugado contra un jugador en el circuito de los hombres y no tengo tiempo", prosiguió la ganadora de 23 títulos de Grand Slam. "Respétame, respeta mi privacidad mientras trato de tener un hijo, buen día", concluyó la tenista (de 35 años), quien suspendió su carrera el pasado mes de abril para ser madre.

McEnroe, en una entrevista, consideró que Williams sería "700 en el ranking ATP" si jugase en el circuito masculino."Eso no significa que no considere a Serena como una jugadora increíble, al contrario, y creo que podría vencer a algunos jugadores en un día porque tiene una fuerza mental increíble", declaró el ex jugador."Pero si ella jugara en el circuito de los hombres todos los días, eso sería otra historia", añadió durante la promoción de un nuevo libro.