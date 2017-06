Nadal y Roland Garros: todo empezó con el doctor Bursgmüller

Rafael Nadal consiguió su primera victoria en Roland Garros el 23 de mayo de 2005 en la pista 1, conocida como la plaza de toros por su forma circular. El español, que este domingo levantó por décima vez la Copa de los Mosqueteros, inició su camino derrotando 6-1, 7-6 y 6-1 a Lars Burgsmüller, que atiende con amabilidad la llamada de EL ESPAÑOL para hablar de su nueva vida y recordar cómo más de una década vio nacer la leyenda de Nadal en París.

“Ya no estoy involucrado en el tenis ni en la escena tenística, solo juego para divertirme una vez a la semana con mis hijos”, confiesa el alemán. “El mayor de mis niños tiene siete años y empieza a ser consciente de que una vez fui jugador de tenis, pero aún así le queda muy lejano. No lo entienden todavía. Ahora no soy entrenador ni juego competiciones ni nada por el estilo”, añade. “Estudié medicina y trabajo en un hospital. Soy radiólogo.

PRIMER RECUERDO

“Recuerdo que antes del partido todo el mundo hablaba ya de Rafa Nadal, que todo el mundo decía que iba a convertirse en un gran jugador. Había jugado antes con él, en Indian Wells 2004, por lo que sabía a lo que me iba a enfrentar. Sabía que iba a convertirse en alguien muy bueno”.

SEGUNDO RECUERDO

“La primera vez que jugué con él ya me di cuenta de que cuando pensabas que habías ganado el punto encontraba la manera de llegar a la bola. Era rapidísimo y te obligaba a alargar los puntos y presionaba mucho para terminarlos. Eso lo hacía todo muy complicado”.

TERCER RECUERDO

“Cuando ves a un jugador como él, aunque sepas que va a ser uno de los mejores, no imaginas que pueda llegar a ganar lo que ha ganado él. Verle ganar en 2005 y los nueve que vinieron después… Fue fantástico. Primera vez que juega en Roland Garros, primera vez que ganó. Es increíble”.

CUARTO RECUERDO

“Golpeaba muy duro a la pelota. Su defensa, cuando está defendiendo, creo que no hay mejor jugador que él. Es rapidísimo en las esquinas y golpea muy bien la pelota desde posiciones incómodas y eso le convierte en uno de los mejores de la historia, sin duda. Durante estos años, ha mejorado muchísimo en otras superficies y se ha mantenido en un excelente estado físico. Es un jugador muy completo”.

QUINTO RECUERDO

“Cuando jugué en Roland Garros con él y perdí, evidentemente no me gustó. No estaba contento. Pero años después, siempre podré decir que fui el primer jugador al que Nadal venció en Roland Garros. Es especial. Pero en aquél momento, cuando perdí con él, hubiera elegido otro jugador para jugar en contra y haber tenido opciones de ganar”.