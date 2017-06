Nadal homenajea a su tío: "Gracias Toni, sin ti no hubiera sido posible"

La décima de Rafa Nadal en Roland Garros llegó tras una contundente victoria a Wawrinka en una victoria inolvidable, "muy difícil de comparar con otras", como aseguró el propio Nadal tras acabar el partido.

"Solo estar aquí es difícil algo de describir", explicó Nadal, que llevaba tres años sin saborear la sensación de levantar al cielo de París la Copa de los Mosqueteros. En un escenario acondicionado para la hazaña, con un '10' en la parte central y varias pancartas en las gradas, una de ella en la que se podía leer "Bravo Rafa", Nadal dedicó su discurso, íntegramente en inglés, para dar las gracias a todos los que hacen posible el torneo.

"Solo puedo dar las gracias", comentó Nadal, que fue enumerando todos los agradecimientos: "A la organización, a los voluntarios, a la seguridad, a los recogepelotas, al presidente de la Federación y a las chicas de recepción. También a mis amigos, mi familia y especialmente gracias a mi tío", especificó el tenista español.

