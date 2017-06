El enfado de Nadal con un juez de silla: "Me vas a tener que pitar muchos warning"

Rafa Nadal ya está en cuartos de final de Roland Garros tras imponerse a Roberto Bautista en tres setseste domingo (6-1, 6-2 y 6-2). El momento más tenso de su victoria llegó con 1-4 en el marcador durante el primer set, cuando el juez de silla del encuentro, Carlos Ramos, amonestó al manacorense. El 'warning' se produjo porque el número cuatro del mundo perdió tiempo en un saque, tomándose más tiempo del permitido en los Grand Slam (20 segundos).

"Si yo termino un punto en la red, yo ya no puedo ir a coger la toalla, ¿no? Esta es la verdad, contigo no puedo. Con los otros quizá sí, contigo no", le recriminó Nadal a Ramos en el siguiente parón del juego. "Está bien, ya lo sé. Creo que no puedo porque he terminado un punto largo, voleo, voy a esto... Vuelvo y me pitas 'warning'... Vaya. Entonces yo qué hago, ¿voy corriendo?", añadió el tenista español.

Después de atender a las explicaciones de Ramos al respecto, Nadal zanjó el tema visiblemente enfadado: "Sí, sí, claro... Me vas a tener que pitar muchos 'warning' en todo el partido. Pítalos porque, total, no me vas a pitar más". El malentendido no llegó más allá y Nadal acabó el partido con una victoria que a buen seguro le hizo olvidar su enfado anterior.