Nadal es un rodillo y ya está en cuartos de Roland Garros

Llegado el tercer set, Roberto Bautista se pregunta qué tiene que hacer para no salir apaleado de la pista Suzanne Lenglen, donde está peleando con Rafael Nadal por una plaza en los cuartos de final de Roland Garros. El castellonense, por supuesto, espera un partido difícil, sabe que ganarle al mallorquín en tierra batida es una proeza y que hacerlo al mejor de cinco mangas se considera un hito. No imagina, sin embargo, que el halo de invencibilidad que ahora mismo tiene el campeón de 14 grandes es imposible de romper. Como un tiro, Nadal llega a cuartos de final (6-1, 6-2 y 6-2) y espera rival del duelo entre Milos Raonic y Pablo Carreño. [Narración y estadísticas]

Bautista empieza con la idea de ser agresivo para intentar dominar a su oponente, pero pronto se da cuenta de que va a ser imposible. El castellonense, que en algo más de una hora pierde 1-6 y 2-6, cede todos sus saques en la primera manga y solo un break le salva de encajar un rosco que en ningún caso merece. Aunque el marcador habla de una superioridad implacable de Nadal, el número 18 juega bien esa primera manga, fabricándose sus opciones y dejando algunos buenos tiros que su contrario le aplaude.

A Nadal, que con 3-1 y 30-0 se engancha con el juez de silla después de recibir una sanción por tomarse más tiempo del permitido entre punto y punto (20 segundos en los grandes), no le altera nada, ni los buenos golpes de Bautista ni la discusión que mantiene con el árbitro en mitad de la primera manga, síntoma de ahora sí está preparado para controlar las emociones.

“Si voleo no puedo pedir la toalla, ¿no?”, le dice el balear a Carlos Ramos, el juez de silla del encuentro. “¿Quieres que me vaya corriendo a pedir la toalla? Contigo no puedo hacer eso, pero con otros sí”, insiste el español, que antes de empezar a jugar escucha cómo el árbitro le advierte para que controle el tiempo. “Me vas a tener que pitar muchos warnings durante el partido. Total, no me vas a pitar más”, avisa antes de volver a pista y gobernar el resto del partido sin titubeos.

“¡Fuerza, Roberto!”, dice alguien tímidamente en la grada mientras Nadal le pasa por encima con una intensidad desgarradora. Con la bola en juego, el balear pisa el acelerador. Que la derecha le camina como en los viejos tiempos no es ninguna novedad, la buena noticia para el mallorquín es la continuidad que ha conseguido encontrar con el drive, el golpe que le está acercando a una conquista de otro mundo: Nadal está a tres victorias de ganar la Copa de los Mosqueteros por décima vez y nadie sabe qué rival puede quitársela de las manos.