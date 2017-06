Nadal, mejor que nunca en Roland Garros

“¿Le va a dejar ganar algún punto?”. La pregunta se escucha en la grada de la Philippe Chatrier el viernes a mediodía y no es ninguna broma, va completamente en serio. Es la tercera ronda de Roland Garros y Rafael Nadal está destripando a Nikoloz Basilashvili (6-0, 2-0 y saque). Pasa media hora de partido y el georgiano no ha conectado ni un golpe ganador y solo ha podido sumar ocho puntos, una miseria para echarse a llorar. Basilashvili, que tarda 50 minutos en celebrar su primer juego en el encuentro (con 0-6 y 0-5, tras encajar un 0-11 de parcial) es una marioneta maltratada por el campeón de 14 grandes, que acaba consiguiendo lo nunca visto: su victoria más contundente en los 75 encuentros que ha disputado en Roland Garros (6-0, 6-1 y 6-0, superando al 6-2, 6-0 y 6-0 de los octavos de final de 2012 ante Juan Mónaco) y se cita con Roberto Bautista (6-3, 6-4 y 6-3 al checo Vesely) por los octavos de final.

El primer punto del partido es suficiente para descubrir que Basilashvili no es rival para Nadal, y en tierra todavía menos. El georgiano plantea un intercambio perfecto, mueve al español hasta que consigue el dominio del peloteo, tiene el tiro decisivo en su mano y… la respuesta del número cuatro es una defensa al límite que acaba en la red con una dejada a la que su oponente no llega. A Basilashvili, lógicamente, se le funden los plomos de sopetón: no ha pasado ni un minuto y su cabeza ha estallado.

A partir de ese momento, Nadal destroza al georgiano, le abre en canal y se pone a bailar encima encima de él. Sobre la pista están los dos, pero en el partido solo existe uno. La autocracia del español en todos los aspectos del juego es incuestionable: el mallorquín saca mejor que en el resto del torneo, tira profundísimo con la derecha y abre la pista con el revés, igual de profundo que su drive. Basilashvili, que pierde de entrada su saque en los tres parciales, se queda en la pista por orgullo, pero en su cabeza tiene que estar la idea de marcharse corriendo de allí, de irse bien lejos y poner fin a la tortura.

Como el Nadal jugador no conoce lo que significa ser compasivo, como compitiendo no tendría piedad ni de su propia madre, el georgiano vive el último tramo del partido con la cara desencajada, sudando impotencia y pidiendo aire para sus pulmones, pero sobre todo para una cabeza machacada por la exigencia de un contrario impecable: el mejor Nadal que se ha visto en mucho tiempo.