Un tenista francés acosa en directo a una reportera televisiva en Roland Garros

El tenista francés Maxime Hamou no ha tenido un Roland Garros demasiado lúcido que digamos. Primero, mandó a paseo a un periodista por hacerle una pregunta que le resultó incómoda. Después, discutió con un juez de silla en pleno partido. Por último, y justo después de caer eliminado en primera ronda del Grand Slam galo ante Pablo Cuevas, acosó a una reportera en directo este lunes.

Parece mentira que Hamou, número 282 del mundo, perdiese el encuentro (6-3, 6-2, 6-4). Alegre y como si nada, no paró de tontear con la periodista Maly Thomas, de Eurosport, en plena entrevista televisiva. La besó a la fuerza en varias ocasiones, se mantuvo abrazada a ella durante casi toda la charla e incluso llegó a pasarle el brazo por uno de sus pechos. Este gesto, justo al final de la conversación entre ambos, provocó que la joven se separase definitivamente del tenista y que la imagen volviese al estudio de Eurosport Francia en Roland Garros de una forma un tanto violenta.

En declaraciones a la edición francesa de El Huffington Post, la informadora ha declarado que el tenista "fue francamente grosero" y que "si no hubiese estado en directo, le habría soltado un derechazo". El suceso ha generado un gran revuelo en Francia, siendo condenado hasta por una antigua ministra de Vivienda del país vecino. También por el entrenador de Hamou: "Cometió un error al hacer el payaso y tiene que darse cuenta de cuándo hay que parar de hacerlo [...] Ha demostrado torpeza y falta de madurez fuera de la pista. No hay que hacer este tipo de cosas, pero, a su edad (21 años) y al no estar acostumbrado a la exposición mediática, está en su mundo".

Su otro momento polémico con los medios tuvo lugar cuando, en actitud desafiante, le preguntó a un periodista si había visto su último partido y si sabía cuántos franceses se habían clasificado para Roland Garros jugando la previa en los últimos cinco años. También llegó a atender a la prensa comiendo patatas fritas y le preguntó por qué estaba allí, en su partido, a un juez de silla. La actitud de Hamou ha acabado provocando su expulsión de Roland Garros, como ha informado la Federación Francesa de Tenis (FFT), por su "comportamiento inadecuado", que será objeto de investigación.