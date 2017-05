"El bajón de Djokovic lo soñarían el 99% de los jugadores"

Una vez más, y ya van 50, el partido de los partidos ha llegado. Este sábado a mediodía, Novak Djokovic y Rafael Nadal se enfrentarán por una plaza en la final del Mutua Madrid Open en el cruce más repetido de la historia. Antes del trascendental duelo, el mallorquín, Toni Nadal y Carlos Moyà analizaron las claves del encuentro y el estado de Novak Djokovic, lejos de su mejor versión desde la mitad de 2016.

Rafael Nadal. No sé lo que puede pasar. Es un partido muy difícil contra uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro deporte. Llevo muchas semanas jugando a un nivel muy alto. Ganará el que esté mejor. Son partidos muy complicados en general. No creo que haya mucha diferencia de nivel si los dos jugamos bien.

Carlos Moyà. Va a ser una batalla dura, esto está claro. Rafa llega en un buen momento, con una inercia muy positiva. Estamos con ganas de ver ese partido y confiando que pueda mantener el nivel de cuartos ante Goffin.

Toni Nadal. La verdad, yo siempre prefiero evitar jugar con los mejores. No hay ninguna necesidad de intentar medirnos con nadie, ya nos mediremos cuando venga, como en esta ocasión. Si viene, vale, pero no hay que cruzarse para testar el nivel. Está claro que no es un partido fácil, pero ya veremos. Estamos confiados de hacer un buen encuentro al menos.

R.N. Nos jugamos los dos un partido muy importante. Nos daríamos la opción de competir por el título de uno de los torneos más importantes del año. Esto es lo que vale el partido, no tiene ningún significado más trascendente. Lo que pase mañana no afectará al futuro. Ganar me daría una condición importante: seguir optando a ganar otro trofeo en tierra. Si no es así, mi temporada de tierra es igualmente fantástica.

C.M. Rafa llega con un bagaje bastante considerable como para dudar de su trayectoria este año, aunque acabe perdiendo con Djokovic. Va a dar la talla, obviamente. Si gana es un golpe encima de la mesa, pero si pierde se va a Roma y a competir de nuevo. Lleva un bagaje muy sólido para jugarse algo decisivo en el partido de mañana.

R.N. Nos hemos enfrentado muchas veces. Más que mejorar, nos hemos hecho daño el uno al otro en nuestras carreras. ¿El bajón de Djokovic? El bajón de Djokovic lo soñarían el 99% de los jugadores. Cuando se habla de un bajón hay que analizar los números. Tras Wimbledon, ganó Montreal, hizo final en el Abierto de los Estados Unidos, final en la Copa de Maestros… Ganar casi todos los partidos de año es algo inusual. El bajón de Djokovic es estar peleando por el número uno del mundo hasta el último partido del año. Es mucho tiempo. Estar siempre cada semana ganando todo es casi imposible.

C.M. Para el partido... Sinceramente, siempre pienso que Rafa jugando en tierra es tan favorito como el que más. Somos conscientes de que está jugando a buen nivel, pero cada encuentro es una historia. Me repito mucho, pero hay que ir con calma, con tranquilidad. Aunque otra cosa está clara: tarde o temprano esperamos la vuelta del mejor Djokovic. No han sido meses fáciles para él, pero lógicamente no se ha olvidado de jugar a tenis.