Rafa Nadal, tras su derrota: “Siento que estoy de vuelta”

Rafa Nadal cayó frente a Roger Federer en la final del Abierto de Australia (6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3), pero fue optimista: “Siento que he vuelto”, confesó el español, antes de alabar a su rival. “Ha sido emocionante e increíble. Personalmente, he disfrutado de este país fantástico en el que la atmósfera es inolvidable. He pasado tiempos realmente duros, pero he trabajado para estar donde estoy. Aun así, probablemente Federer lo merece más que yo”, confesó.

Roger Federer, por su parte, hizo lo propio y alabó a su rival: “Estoy feliz por volver a estar aquí y estaría igual de contento si el que hubiera ganado hubiera sido Rafa Nadal porque también estoy de vuelta. No estaba seguro de que fuera a estar aquí y sí que lo estoy. El tenis necesita a Rafa Nadal”, sentenció el ganador de 18 Grand Slam a lo largo de su carrera a los 35 años.