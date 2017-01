Siga el Mischa Zverev - Roger Federer en directo

Roger Federer señaló tras su gran partido contra el japonés Kei Nishikori en el Abierto de Australia, que es ahora cuando se siente más en forma y mentalmente preparado. "Estoy jugando mejor que las primeras rondas, donde tuve que usar mucha de mi energía mental para imponerme a mis rivales, imaginando como iban a jugar o como iban a ser las condiciones", señaló el suizo.

"Creo que ahora, en esta instancia del torneo, soy capaz de concentrarme punto a punto en mi rival y en las tácticas", añadió. "Me sentí increíble en el quinto set, con una gran energía", prosiguió Federer. "Incluso cuando perdía en el cuarto pensé, nos vamos al quinto y no hay problema para mi. Me encuentro bien y estoy jugando un tenis positivo, y ofensivo, y mi cuerpo reacciona", apuntó el suizo que ve normal que tanto él como Nadal estén todavía vivos.

"Creo que si Rafa y yo mismo estamos sin lesiones, se puede esperar eso", apuntó. "Que Novak y Andy no estén es una gran sorpresa. Nunca pensé que Mischa Zverev y Denis Istomin pudieran vencer a estos dos tíos", comentó.

"Es bueno para el tenis que hay más jugadores que se sientan capaces de vencer a los importantes, y que estos sean vulnerables especialmente en pista rápida. Han sido dos grandísimas sorpresas, sin duda", observó el suizo