Donald Trump se confiesa: "Nadal es mi jugador favorito"

Donald Trump no suele dejar indiferente a nadie. Ni siquiera a todo un referente deportivo como Rafa Nadal, de quien se declara admirador y a quien considera su máximo referente deportivo.

"Mi jugador favorito es Rafa Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar. Siempre es un ganador", afirma el presidente electo en un reportaje especial sobre el político que será emitido el próximo lunes por Antena 3.

Esta noche en #PresidentePorSorpresa la visita de Trump a España. ¿Sabéis que piensa de Rafa Nadal? pic.twitter.com/MRvTpc3yBj — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 16 de enero de 2017

Sorprende especialmente tras las últimas declaraciones del tenista durante el Abierto de Australia, donde le contó a EL ESPAÑOL sus impresiones respecto al nuevo presidente de EEUU.

"Es un tema que me queda lejano y tampoco conozco del todo bien", se justificaba entonces Nadal, quien sin embargo no dudaba en afirmar: "He estado en Estados Unidos cuando Trump estaba haciendo la campaña electoral. Es verdad que la forma de hablar a mí no me gusta porque no es el estilo que aprecio, su forma de expresarse... Como no soy de un perfil arrogante no es mi estilo".

"Desde que ha salido elegido su discurso ha sido mucho más moderado y quizás más correcto, pero durante la campaña no ha sido así. Pero también le soy sincero: tampoco me encantaba la otra opción", reconocía Nadal.

"Al final, soy de los que piensan que se habla mucho y luego a la hora de poder hacer o deshacer tampoco se pueden hacer tantas cosas, se hace lo que se puede. El mundo está tan globalizado que es muy difícil que se hagan barbaridades muy grandes en un país como Estados Unidos", reflexionaba el balear.